Stade Rennais Mercato : Cette vraie piste pour Eduardo Camavinga

Publié le 03 janvier 2021 à 12:12

Le Stade Rennais peut perdre Eduardo Camavinga, son milieu de terrain apprécié des grands clubs. Manchester United est une piste sérieuse pour le futur transfert du néo international français du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Eduardo Camavinga vers Man Utd

Ces derniers mois, une grosse rumeur sans fondement accompagnait l’actualité d’Eduardo Camavinga. Plusieurs sources indiquaient un fort intérêt du Real Madrid pour la pépite du Stade Rennais alors qu’il n’en est rien. Aucun des proches du joueur n’a été contacté par le club espagnol. Aucun membre de la direction du SRFC n’a des nouvelles des Madrilènes non plus. C’est d’ailleurs les proches du milieu de terrain qui ont cherché à vérifier l’information de l’intérêt des merengues en approchant certains dirigeants espagnols. Et là aussi, une réponse claire a été donnée, Eduardo Camavinga n’est pas dans les plans de Zinédine Zidane et ses collaborateurs.

Cependant, le Real Madrid a toujours manifesté un intérêt permanent pour Paul Pogba. Si la crise sanitaire de Covid-19 a contraint les merengues au silence sur ce dossier lors du dernier mercato, l’idée d’engager le français de Manchester United n’a jamais été abandonnée. L’été prochain, une tentative d’envergure du Real Madrid est programmée pour un transfert de Paul Pogba. Le joueur du Stade Rennais FC apparait dans le dossier parce que Manchester United a l’intention de le recruter en cas de perte de Paul Pogba.

Stade Rennais Mercato : Camavinga finalement lié à Paul Pogba

Les Red Devils apprécient le profil d’Eduardo Camavinga pour qui ils pourraient faire une offre importante non encore précisée. Le club Anglais aura de la concurrence sur le dossier, car ces derniers mois, la Juventus Turin s’est positionnée sur la piste du Rennais. Si Camavinga poursuit la correction de ses performances, il ne devrait pas débuter la saison 2022 sous le maillot du SRFC. C'est plutôt en Premier League qu'il pourrait poursuivre sa carrière.













Par Gary SLM