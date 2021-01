AS Monaco Mercato : Un indésirable de Kovac sur le départ ?

Publié le 03 janvier 2021 à 19:52

Pratiquement plus utilisé par Niko Kovac, Henry Onyekuru devrait quitter l'AS Monaco dès cet hiver. Un club a déjà manifesté son intérêt pour l'international nigérian qui n'entre visiblement plus dans les plans de Niko Kovac.

L'AS Monaco prête à céder Henry Onyekuru en Turquie ?

Sa dernière apparition dans le groupe de l'AS Monaco date du 1er novembre, son dernier match remonte quant à lui au 19 septembre. Henry Onyekuru ne joue plus du tout avec l'ASM, après avoir participé aux quatre premiers matchs du club de la Principauté cette saison. Selon RMC Sport, le Nigérian devrait quitter Monaco cet été, et c'est Galatasray qui devrait l'accueillir en prêt pour la troisième fois. En effet, l'AS Monaco l'avait déjà prêté dans ce même club stambouliote en fin de saison passée, et Galatasaray avait obtenu son prêt lors de la saison 2018/2019 alors qu'il était sous contrat avec Everton. Cette fois, il devrait s'agir d'un prêt assorti d'une option d'achat, Onyekuru pourrait définitivement poser bagage en Turquie.

Kovac a trouvé la bonne formule sans Onyekuru

À Monaco, l'ailier fait face à une forte concurrence. Sur le flanc gauche de l'attaque, Gelson Martins, l'ancien joueur de l'Atlético et du Sporting, semble s'être installé ; et à droite, le jeune Sofiane Diop (20 ans), est devenu essentiel. De plus, Onyekuru ne fait plus partie des premiers choix lorsqu'il s'agit de les remplacer : Niko Kovac lui préfère alors Willem Geubbels, Stevan Jovetic ou encore Pietro Pellegri. La situation aurait pu s'empirer encore au retour d'Aleksandr Golovin, actuellement blessé.













Par Clément