AS Monaco : Niko Kovac veut jouer plus offensif contre Brest

Publié le 26 février 2021 à 18:05

Après le succès de l'AS Monaco dimanche dernier contre le Paris Saint-Germain (2-0), Niko Kovac veut consolider la belle dynamique dans laquelle se trouve son équipe. En conférence de presse avant le match contre le Stade Brestois 29 dimanche (13h), l'entraîneur croate a rappelé les enjeux du match pour Monaco.

Kovac s'attend à un match compliqué

L'AS Monaco est actuellement quatrième au classement de la Ligue 1, avec seulement deux points de retrad sur le PSG (3e). Une belle performance, mais Niko Kovac appelle à la prudence : "Chaque match après une grande victoire comme celle de Paris est difficile. Je répète que 13h est un horaire compliqué pour jouer au football. Mais c’est le même pour les deux équipes, donc nous allons essayer de faire le maximum pour préparer les joueurs à cela et montrer notre meilleur visage. Face à Brest, nous avons l’ambition de jouer plus offensif que contre Paris. Mais Brest est une équipe qui joue bien au ballon. On l’a vu au match aller contre nous. On s’attend à une rencontre difficile ", a-t-il déclaré. Mais l'entraîneur peut compter sur un effectif jeune et talentueux, comme Guillermo Maripán, présent lui aussi en conférence de presse ce vendredi : " Guillermo est un joueur d’expérience en défense, qui aide beaucoup les jeunes joueurs. Et c’est aussi un très bon buteur . Il n’y a donc pas de raison de changer. Il ne s’est jamais plaint lorsqu’il jouait moins et a toujours travaillé pour revenir et obtenir sa chance. Je suis très content de son implication. Tout comme celle d’Axel (Disasi), qui a réalisé une belle prestation face au PSG, même s’il a moins joué ces derniers temps. C’est un défenseur central, mais on a vu qu’en 4-4-2, je suis tout à fait à l’aise pour l’aligner dans le couloir droit au poste de latéral, dans un schéma hybride ", a déclaré Kovac dans des propos rapportés par Monaco Tribune.

Monaco pas encore dans la course au titre

Niko Kovac avance sereinement avec son équipe, son travail paye, mais il ne veut pas s'enflammer. Pour l'instant l'ASM a encore 6 points de retard sur le LOSC (1e) et il n'est pas question de titre pour le technicien croate comme il l'a rappelé après la victoire contre le Paris Saint-Germain : " Félicitations à mes joueurs. Le titre ? Non, l'objectif n'a pas changé, c'est normal que vous posiez cette question, mais je répète que si nous progressons, si nous sommes contents de nos performances, nous ne sommes pas au niveau de Lille, Lyon et du PSG. Notre objectif est de distancer le 5e et le 6e. Si à quelques matchs de la fin nous sommes toujours bien placés, OK, je reparlerai peut-être du titre ", avait déclaré Kovac. L'AS Monaco impressionne par ses bons résultats et une belle série de matches sans défaite en Ligue 1 toujours en cours avec 9 victoires et 2 nuls en 11 matches, mais aussi par l'efficacité de ses attaquants, notamment le duo Ben Yedder / Volland.













Par Hind