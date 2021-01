AS Monaco Mercato : L'ASM tente un énorme coup

Publié le 19 janvier 2021 à 14:05

Revigorée sportivement depuis la reprise, l'AS Monaco ne cesse d'impressionner en 2021 et réalise une impressionnante remontée en Ligue 1. Plutôt calmes tout au long de ce mercato hivernal, les Monégasques chercheraient néamoins à se renforcer et auraient coché le nom d'un latéral gauche légendaire.

Mercato : Monaco sur la piste d'un joueur du Real Madrid

Impressionnant. Sûrement le mot adéquat pour qualifier le mois de janvier de Monaco. Après un mois de décembre chaotique, le club de la principauté semble s'être réveillé en janvier et compile désormais trois victoires depuis la reprise avant la réception périlleuse de l'Olympique de Marseille. Les hommes de Niko Kovac sont désormais quatrièmes, à seulement quatre points de l'OL, troisième, et nourissent donc ainsi des ambitions d'Europe et de podium légitimes. Pour atteindre ces objectifs, le club monégasque cherche à réaliser de jolis coups et aurait ainsi le nom de Marcelo dans ses petits papiers. Référence mondiale à son poste il n'y a pas si longtemps, le latéral gauche de 32 ans est souvent cité dans la discussion du meilleur latéral gauche de l'histoire, rien que ça.

Marcelo devra faire d'énormes sacrifices

Mais voilà, ces multiples blessures ainsi que l'arrivée de l'entreprenant et motivé Ferland Mendy ont terni l'idylle de Marcelo avec le Real Madrid, où il est désormais relégué sur le banc. Arrivé à 'hiver 2007, l'homme aux 4 Champions League avec les Merengue pourrait être poussé par la sortie par son club et selon les informations de Fichajes.net, média espagnol, l'AS Monaco serait même disposé à offrir un salaire gargantuesque à l'international auriverde (58 sélections). En effet, les dirigeants du club du Rocher consenterait à offrir le même contrat de Wissam Ben Yedder, 6,5 millions d'euros par an, au mythique numéro 12 du Real Madrid. Des sommes certes moins vertigineuses que celles que Marcelo touche à Madrid, neuf millions d'euros par an, mais cette somme représente un effort pantagruélique de Monaco, d'autant plus au vue de la situation actuelle. Une chose est sûre, le club de la Principauté se donne les oyens de réussir cette saison et nul doute que l'arrivée éventuelle de Marcelo en Ligue 1 serait un évenement.













Par Chemssdine