Ligue 1 : AS Monaco-LOSC, les clés du choc de la 28ème journée

Publié le 14 mars 2021 à 07:30

Au cours d'une saison de Ligue 1 de très haut niveau, ce genre de rencontres au sommet compte triple. En fin d'après-midi, l'AS Monaco, quatrième (55 pts) reçoit le LOSC, solide leader (62 pts). Le point sur cette rencontre qui donnera une tendance sur la fin de la saison du championnat, et surtout sur la course au titre.

L'AS Monaco à la croisée des chemins

La défaite à Strasbourg la semaine dernière les a freiné. Et le moindre faux pas se paye au sommet de la Ligue 1 cette saison. Compilant dix victoires et un match nul dans l'élite depuis le début de l'année, le club de la Principauté a donc concédé sa première défaite à la Meinau, les reléguant à quatre longueurs de l'OL, troisième. Un revers qui met les Monégasques au pied du mur, à quelques encablures de la réception du LOSC. Pourtant, ils restent de grands espoirs pour les ouailles de Niko Kovac, qui n'ont perdu qu'une seule de leurs dix-sept dernières réceptions en Ligue 1. De plus, nul doute que l'ASM voudra prendre sa revanche du match aller, s'inclinant 2-1 au Stade Pierre-Mauroy, d'autant plus que le club du Rocher ne dispose d'aucun blessé majeur à ce jour.

Compo probable AS Monaco (3-4-3) : Lecomte - Disasi, Badiashile, Maripan - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique - Diop, Ben Yedder, Volland. Entraîneur : Niko Kovac.

Le LOSC n'a pas le droit à l'erreur en Ligue 1

On dit toujours qu'il vaut mieux être le chasseur que le chassé. Pourtant, à neuf rencontres de la fin, le LOSC ne semble pas se soucier de sa position mais garde comme leitmotiv de ne perdre aucun match. Une farouche volonté qui est très probablement la bonne tant ses poursuivants parisiens et lyonnais semblent si proches. Cette ligne de conduite sera également de plus en plus compliquée à tenir tant le calendrier ne semble pas faire de cadeaux aux Dogues. En effet, le club nordiste se déplacera six fois lors de ses dix derniers matchs, se rendant notamment à Monaco donc, mais aussi à Paris et Lyon. Des déplacements périlleux pour les hommes de Christophe Galtier qui auront sûrement à coeur de limiter la course à l'Hexagoal à trois équipes au lieu de quatre, en évincant les Monégasques ce dimanche à 17h05.

Compo probable LOSC (4-4-2) : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Araujo, Sanches, André, Bamba - Ikoné, David. Entraîneur : Christophe Galtier.













Par Chemssdine