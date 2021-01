AS Monaco : Niko Kovac dévoile les ambitions de son groupe

Publié le 29 janvier 2021 à 16:00

Revenu en grâce en ce début d'année, l'AS Monaco est remonté à la quatrième place de Ligue 1 et ne pointe plus qu'à quatre petits points de l'Olympique Lyonnais, troisième. Le travail accompli par Niko Kovac depuis des mois semble enfin porter ses fruits, et les ambitions du technicien croate semblent s'être propagées à son groupe.

Kovac veut creuser l'écart avec ses poursuivants

Quatre matchs de Ligue 1 en 2021 et quatre victoires pour l'AS Monaco. C'est simple, personne n'a fait mieux en France alors que le club de la Principauté sort d'un impressionnant tour de force face à l'OM (3-1). Se déplaçant à Nantes ce dimanche, les Monégasques comptent bien prolonger leur état de grâce. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Niko Kovac, fier des exploits de son équipe, le tout en appelant à l'humilité, et qui compte bien se rapprocher du trio de tête : "Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre, j'ai entendu plusieurs joueurs dire qu'ils voulaient aller encore plus loin, c'est bien, il ne faut pas parler mais agir. Nous voulons creuser l'écart avec les équipes derrière nous [...] nous verrons en fin de saison où nous nous trouvons."

Il compte sur les remplaçants de l'AS Monaco

L'une des clés du succès monégasques réside dans la faculté de l'ancien coach du Bayern Munich à concerner tout son groupe, à l'image d'un Stefan Jovetic buteur face à l'Olympique de Marseille. Une donnée très importante pour Kovac, qui compte bien donner sa chance à tout le monde, à l'instar d'un Guillermo Maripan impérial et décisif ces dernières semaines : "Ce n'est pas une situation facile pour un coach, car il (Jovetic) travaille bien toute la semaine, quand on voit les statistiques actuelles de Wissam (Ben Yedder) et Kevin (Volland), c'est compliqué. Stevan aura sa chance, comme Guillermo (Maripan). Il y a de la concurrence dans l'équipe, mais je suis content de pouvoir compter sur lui comme sur Golo (Alexandre Golovine). Ce sont des joueurs qui entrent en match et font la différence. Je suis content de ce qu'ils produisent." On verra si Monaco saura enchaîner avec une cinquième victoire en Ligue, l'occasion également de voir si le message de Kovac est passé cinq sur cinq.













Par Chemssdine