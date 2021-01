OM Mercato : Pirlo prêt à foncer sur une cible de Marseille

Publié le 04 janvier 2021 à 08:00

L’Olympique de Marseille souhaite accueillir un nouvel attaquant cet hiver. L’OM devrait faire face à la concurrence de la Juventus de Pirlo dans un dossier.

Marseille est prévenu, Pirlo menace une signature

Critiqué pour son manque d’allant offensif, l’Olympique de Marseille veut recruter un nouvel avant-centre cet hiver. Les grands noms ne manquent pas d’ailleurs du côté de la Cannebière. Ceux d’Olivier Giroud et Arkadiusz Milik sont les plus récurrents. Les deux joueurs sont en fin de contrat avec leurs clubs. S’agissant du buteur de Chelsea, le recruter s’annonce une tâche ardue pour le club phocéen. Un nouveau concurrent de taille vient en effet de se signaler pour le champion du monde tricolore. Au sortir de la victoire de la Juventus dimanche contre l’Udinese (4-1), Andrea Pirlo a évoqué un intérêt pour l’attaquant de 34 ans. « Giroud ? Nous pourrions aussi en avoir besoin, mais ce sont des choses que Fabio [Paratici, le directeur sportif ] sait mieux que moi. Nous en avons parlé, nous espérons faire quelque chose dans les prochains jours », a indiqué le coach bianconero à DAZN.

Giroud, la belle affaire du mercato d’hiver ?

Comme la saison dernière, Olivier Giroud se retrouve en fin de contrat à Chelsea. Cette fois, il ne semble plus avoir d’obstacle à son départ de Londres. Le club londonien s’est renforcé avec l’arrivée de Timo Werner. Bien qu’il dispose d’un temps de jeu réduit, l’international tricolore est le joueur le plus décisif des Blues. Cette saison, il a déjà inscrit 9 buts en 15 apparitions. Des performances qui n’ont pas échappé à Andrea Pirlo. Le technicien italien le verrait comme le supersub idéal. « Avec trois joueurs [Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala], nous sommes un peu courts, surtout en ce moment où il y a tellement de matches rapprochés », a souligné l’entraîneur turinois.













Par Ange A.