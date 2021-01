OM Mercato : Trois clubs italiens sont sur un cadre de l'équipe

Publié le 04 janvier 2021 à 11:45

Tandis que le mercato a ouvert ses portes ce samedi, les finances de l'OM sont au plus mal et pourraient pousser le club olympien à vendre certains joueurs dont le contrat expire en juin. Justement, c'est le cas de l'un des cadres du club de Marseille qui pourrait céder aux sirènes italiennes.

Thauvin, quelle suite à l'OM ?

L'hiver commence mal cette année du côté de la Canebière. Exsangue financièrement, comme de nombreux clubs français, l'OM tâtonne également en championnat. Une campagne de Champions League conclue dans la douleur avec une seule victoire pour cinq revers humiliants, les Phocéens ont perdu de précieux points en Ligue 1 pour terminer l'année à une cinquième et décevante place. En interne, le club de Frank McCourt s'apprête à gérer pas moins de neuf fins de contrat cet été, dont celle de Florian Thauvin. Jouissant d'un rôle capital dans le projet marseillais, le champion du monde a inscrit six buts, délivré six passes décisives cette saison en Ligue 1 pour s'inscrire logiquement comme un cadre sur lequel André Villas-Boas se repose énormément.

L'Italie ne le lâche pas

De belles performances qui intéressent forcément de nombreux clubs qui sont intéressés pour un joueur de ce calibre potentiellement gratuit d'ici quelques mois. L'appétence la plus prononcée pour le natif d'Orléans provient tout de même de l'autre côté des Alpes où Naples, dont Marseille est fan d'un joueur, et l'AC Milan sont des courtisans affirmés de Thauvin. Pablo Longoria affirmait il y a un mois qu'une prolongation à l'OM était privilégiée : "Nous travaillons à son renouvellement. Nous avons parlé à son agent, mais c'est difficile."

Depuis ces déclarations, il semblerait que les discussions sont au point mort ce qui permet à l'Atalanta Bergame de se présenter pour l'ancien joueur de Bastia. Selon Tuttoatalanta.com, les Bergamasques verraient Florian Thauvin comme le remplaçant parfait à Papu Gomez, en instance de départ du club italien. Une nouvelle rumeur qui place une nouvelle fois le joueur devant un choix important pour la suite de sa carrière : attendre et prolonger dans son club de coeur ou rallier l'Italie dès cet hiver. L'hiver sera en tout cas bien chaud à l'OM.













Par Chemssdine