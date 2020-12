OM Mercato : Pablo Longoria veut un buteur du Calcio

Publié le 31 décembre 2020 à 10:30

Probablement très actif cet hiver, l'OM devrait être un nom récurrent dans la rurique mercato durant le mois de janvier. N'ayant pas une marge de manoeuvre financière leur permettant de flamber, le club phocéen reste à la recherche de bons coups à petit prix. Pablo Longoria aurait alors trouver son bonheur de l'autre côté des Alpes avec un buteur de Serie A.

L'OM sur les traces d'Arkadiusz Milik

Cinquièmes à la trêve en Ligue 1, la saison 2020-21 de l'OM est moyenne à cause notamment d'un parcours en Champions League chaotique. Financièrement, les caisses marseillaises ne sont pas au mieux et le fiasco avec Mediapro devrait accentuer ce manque à gagner. Pour toutes ces raisons, compliqué pour les Phocéens de se montrer attractifs lors du mercato. Pourtant, à la recherche d'un buteur, Pablo Longoria a fait abstraction des éléments inhibateurs et selon RMC Sport, le directeur sportif du club a activé la piste Arkadiusz Milik. Le profil parfait pour concurrencer un Dario Benedetto en dents de scie alors que deux attaquants en disgrâce du côté de Marseille devrait plier bagage au plus vite.

Milik en conflit avec Naples

Un bon plan pour l'OM malgré les 18 millions demandées par le Napoli selon la presse italienne. En effet, en guerre ouverte avec son club, le buteur polonais de 26 ans n'est pas inscrit sur les listes du club en Serie A et en Europa League. Le natif de Tychy ne rentre plus dans les plans de Gennaro Gattuso pour avoir décliné une offre de prolongation l'été dernier et pour avoir entamé des négociations avec la Juventus Turin. Depuis, l'ancien de l'Ajax n'est plus convoqué dans le groupe napolitain et son club lui réclame un million d'euros pour atteinte à l'image. Longoria ne compte pas mettre 18 millions d'euros pour Milik. Il compte convaincre le joueur de prolonger avec son club pour ensuite l'avoir en prêt pour six mois. Une tactique certes habile mais trop risquée car certains concurrents sur le dossier sont prêts à s'aligner sur les demandes financières du club italien. C'est notamment le cas de Diego Simeone du côté de l'Atletico de Madrid, qui voit en lui le remplaçant parfait à Diego Costa. On en est cependant encore loin et l'OM garde toutes ses chances pour attirer Milik, à Longoria de les jouer finement.













Par Chemssdine