OL Mercato : Koeman maintient la pression pour Memphis Depay

04 janvier 2021

Cible N°1 du FC Barcelone, Memphis Depay va-t-il rejoindre le club catalan cet hiver ou à l'été 2021 ? Il faudra attendre le dernier jour du marché hivernal pour le savoir. Entre-temps, Ronald Koeman a réitéré le besoin de renfort offensif au Barça, après la courte victoire (1-0) de son équipe sur le SD Huesca, lanterne rouge de la Liga.

OL : Koeman insiste pour recruter Memphis Depay

Même s’il ne cite pas le nom de Memphis Depay, il est évident que Ronald Koeman songe à son compatriote, passé tout proche du FC Barcelone l’été dernier, quand il demande un renfort en attaque. En effet, c’est bien Frenkie de Jong, milieu de terrain, qui a sauvé le FC Barcelone, dimanche contre le SD Huesca. Sinon, Lionel Messi et les autres attaquants de l’équipe du technicien néerlandais sont restés muets. Il n’en fallait pas plus pour pousser ce dernier à mettre un nouveau coup de pression sur ses dirigeants. Il réclame un attaquant de pointe, capable de mettre des buts, comme Memphis Depay à l’OL.

« Il n’est pas nécessaire de répéter ce que nous avons dit au début de saison, à savoir qu’il nous manque quelqu’un devant », a lâché Ronald Koeman en conférence de presse. « Il nous faut quelqu’un devant pour avoir plus de concurrence, pour avoir plus de buts et d’efficacité », a-t-il insisté. Il faut rappeler que le Barça est préoccupé, à présent, par l’élection de son futur président, le 24 janvier. De plus, le club n’a pas les moyens pour recruter cet hiver. L’entraîneur des Blaugrana en est d’ailleurs conscient. « Mais cela dépend aussi de beaucoup de choses », a-t-il admis devant les médias.

Memphis Depay, le profil recherché par Koeman

En fin de contrat en juin 2021, Memphis Depay est la priorité de Ronald Koeman depuis son arrivée à la tête du FC Barcelone. Lors du mercato estival dernier, il avait tenté en vain de transférer son compatriote en Catalogne. Un intérêt qui avait agacé Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais ou l’attaquant de 26 ans est le capitaine et meilleur buteur sur l’ensemble des quatre dernières années. Arrivé à Lyon en janvier 2017, en provenance de Manchester United, le N°10 des Gones a marqué 62 buts, pour 47 passes décisives en 155 matchs disputés, toutes compétitions confondues. C'est donc un joueur décisif dont le profil est celui recherché par Koeman.













