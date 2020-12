OL Mercato : L'Europe s'arrache un Memphis Depay très convoité

Publié le 22 décembre 2020 à 12:00

Capitaine d'un OL marchant à plein régime, Memphis Depay attire forcément les convoitises. Après les sollicitations du FC Barcelone, un autre cador européen se serait immiscé dans ce dossier. chaud du mercato.

Memphis, homme providentiel de l'Olympique Lyonnais

Arrivé à l'hiver 2017 entre Rhône et Saône, Memphis a mis du temps à devenir un joueur régulier capable de porter son équipe à chaque match. Endossant à merveille ce rôle depuis le départ de Nabil Fekir, le Batave est le meilleur joueur de son OL et s'est parfaitement remis de sa rupture des ligaments croisés intervenue en décembre 2019. Menant son équipe en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière, l'ancien de Manchester United réalise un début de saison du même tonneau et compile déjà huit buts et quatre passes décisives cette saison en Ligue 1 devenant ainsi un homme fort de Rudi Garcia poussant pour voir la prolongation de son numéro 10. Le natif de Moordrecht arrive donc au terme de son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas en fin de saison, ce qui attise forcément les convoitises des grands clubs européens interessé par un joueur de ce niveau dans la fleur de l'âge.

La Juventus met la pression au Barça

Depuis qu'il a été intronisé au poste d'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman n'a qu'une seule envie : rapatrier Memphis, son ancien leader offensif en sélection, du côté de la Catalogne. Problèmes financiers obligent, les Barcelonais ont dû lâcher prise et cela permet à la Juventus Turin de se positionner aujourd'hui sur le joueur de 27 ans. Selon Tuttosport et Mundo Deportivo, les dirigeants de la Vieille Dame, à la recherche d'un atout offensif supplémentaire, réfléchissent sérieusement à faire venir Memphis dans le Piémont. Habitué aux coups gratuits, le club turinois préfererait attirer le joueur gratuitement cet été même si la somme dérisoire de cinq millions d'euros demandée par l'OL ne les refroidit pas plus que ça. Nulle doute que l'hiver sera chaud pour le joueur néerlandais qui n'exclut rein pour son avenir.













Par Chemssdine