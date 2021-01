Stade Rennais : Des surprises à l'entraînement avant Nantes

Publié le 04 janvier 2021 à 12:45

Le Stade Rennais a remis les pendules à l'heure en fin d'année 2020, en remportant ses quatre derniers matches de l'année. Après une série négative tout au long de l'automne, les Rouge et Noir ont successivement battu l'OGC Nice (1-0), l'OM (2-1), le FC Lorient (3-0) et le FC Metz (1-0). Mais c'est un derby sur la pelouse du FC Nantes qui attend le SRFC dès mercredi (19h) et l'entraînement de ce lundi matin a permis de faire le point sur les forces en présence.

Le Stade Rennais repart de l'avant, des blessés reviennent

L'entraînement du Stade Rennais, ce lundi matin, a donné le ton d'une première semaine de 2021 qui s'annonce corsée pour les Bretons. Les hommes de Julien Stéphan pointent à la 5e place de Ligue 1 avec un excellent bilan comptable malgré une mauvaise passe tout au long du mois de novembre. Dès mercredi (19h), ils affronteront leurs rivaux du FC Nantes, pour la grande première de Raymond Domenech sur le banc des Canaris, avant de recevoir le co-leader actuel du championnat, l'OL, samedi (21h). L'entraîneur du SRFC a pu avoir un aperçu sur la forme de ses ouailles lors d'une séance collective à laquelle ont pris part plusieurs absents de longue date. Selon les informations de François Rauzy, journaliste à France Bleu, l'Italien Daniele Rugani a pris part à l'entraînement au côté de ses coéquipiers. Le joueur, prêté par la Juventus, est absent des terrains depuis la mi-octobre et une blessure contractée sur le terrain du FC Séville en Ligue des champions.

Il reste des incertitudes avant le match contre le FC Nantes

Le gardien Alfred Gomis, touché à la hanche et absent depuis plusieurs matches, a pris part à la séance collective organisée par Julien Stéphan. Faitout Maouassa, que l'on craignait de nouveau indisponible pour un bon moment, a fait son retour également. Jonas Martin et Romain Del Castillo ont retrouvé leurs coéquipiers eux aussi. Des sorties de l'infirmerie rassurantes pour le Stade Rennais, qui commençait à accumuler les blessés. En revanche, Serhou Guirassy, touché à la cheville à Strasbourg, est toujours sur le flanc. Enfin, la question de la présence de M'Baye Niang, Romain Salin et Steven Nzonzi sur la pelouse de la Beaujoire se pose compte tenu de leur absence de la séance collective de ce lundi matin. La conférence de presse de Julien Stéphan devrait apporter plus d'informations à leur sujet...













Par Matthieu