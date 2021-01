Stade Rennais : Raymond Domenech a un plan pour le FC Nantes

Publié le 04 janvier 2021 à 11:15

Le Stade Rennais va faire vivre son premier crash-test au FC Nantes de Raymond Domenech, mercredi (19h), à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Dans un stade de la Beaujoire à huis clos, peut-être une bonne nouvelle pour l'entraîneur des Canaris, le FCN va jouer gros très vite, mais l'ancien sélectionneur des Bleus à peut-être un plan.

Un FC Nantes - Stade Rennais bouillant

C'est un derby qui s'annonce chaud, mercredi à 19h à la Beaujoire. Pour son tout premier match à la tête du FC Nantes et une semaine après avoir pris les commandes de l'équipe première, Raymond Domenech va connaître une entrée en matière tonitruante. Heureusement pour lui et ses joueurs, ils n'auront pas à faire avec la pression d'un stade de la Beaujoire dont les supporters sont privés, eux qui n'ont pas hésité à réserver un accueil haut en couleur à leur nouvel entraîneur, la semaine dernière. La tension est plus que palpable au FC Nantes et le Stade Rennais, qui reste sur quatre succès consécutifs en Ligue 1, ne demande qu'à ajouter un clou dans le cercueil de son voisin et rival nantais. Cependant, si Raymond Domenech n'a pas tenu la barre d'un club de football depuis 23 ans, il se rappelle au bon souvenir des Rouge et Noir, qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer au cours de sa carrière.

Domenech au bon souvenir des Rouge et Noir

Comme le rappelle Ouest-France, Raymond Domenech n'en sera pas à son coup d'essai face au Stade Rennais. L'entraîneur du FC Nantes a déjà rencontré les Bretons par le passé, lui qui a tenu à rappeler lors de son intronisation dans la Cité des Ducs qu'il était toujours le sélectionneur de la Bretagne. Lors de la dernière rencontre entre le SRFC et Domenech, ce dernier était l'entraîneur de l'OL. C'était en 1992 et les deux équipes étaient alors en difficulté. L'Olympique Lyonnais, 15e, luttait pour son maintien tandis que le Stade Rennais allait descendre en D2 à l'issue de la saison et perdre la rencontre (1-3) à Gerland. Serge Le Dizet, titulaire côté Rennes, se souvient dans les colonnes du quotidien régional d'un Raymond Domenech "déjà assez discuté à l’époque". L'ancien Rouge et Noir ajouter : "Les gens avaient l’image de lui comme d’un joueur assez cassant, au propre comme au figuré. Ce qui ressortait, c’était plus le joueur que l’entraîneur. C’est peut-être encore ça aujourd’hui." 29 ans plus tard, Raymond Domenech va retrouver le Stade Rennais sous pavillon du FC Nantes. Peut-être se souvient-il encore de son plan de jeu...













Par Matthieu