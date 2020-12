Stade Rennais : Gomis, Rutter, le point sur les blessés avant Metz

Publié le 18 décembre 2020 à 16:15

Le Stade Rennais s'est bien relancé après sa mauvaise série en remportant ses deux derniers matches, face à l'OGC Nice (1-0) et contre l'OM (2-1). Mais l'effectif de Julien Stéphan est toujours gangréné par les blessures. À Alfred Gomis, toujours indisponible, s'est ajouté un jeune rennais pourtant très en vogue ces derniers matches.

Le Stade Rennais ne s'en sort pas avec les blessures

Le déplacement sur la pelouse du Moustoir s'annonce délicat pour les hommes de Julien Stéphan. Les Rouge et Noir doivent confirmer leurs deux succès de la semaine face au FC Lorient, dimanche (17h), à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Les absents habituels sont toujours indisponibles. Daniele Rugani ne devrait pas retrouver les terrain avant janvier. De son côté, Jonas Martin "reprend de manière progressive mais sera trop juste pour Lorient", a annoncé le coach du SRFC. Romain Del Castillo "s'est contenté d'un footing", écrit Ouest-France, et Flavien Tait qui, lui, souffre du dos "a repris la course de façon allongée mais il n'a pas encore repris avec le ballon", a expliqué Julien Stéphan. Enfin, Alfred Gomis est toujours gêné par un problème articulaire à la hanche.

Georginio Rutter à son tour sur le flanc

Après des prestations très intéressantes, le jeune Georginio Rutter doit lui aussi marquer une pause forcée. "C’est une douleur articulaire. Il sera absent ce week-end, au moins", a lâché Julien Stéphan. Rutter s'est blessé quelques minutes après son entrée en jeu contre l'OM. Du côté du FC Lorient, Christophe Pelissier devra aussi composer, notamment en défense. Thomas Fontaine sera absent, en plus d'Andreaw Gravillon expulsé face au PSG (0-2). Julien Laporte et Quentin Boisgard sont tous les deux incertains, victimes de béquille. Forfait mardi à Paris, Jonathan Delaplace sera quant à lui disponible pour défier le Stade Rennais, dimanche (17h).













Par Matthieu