RC Lens Mercato : Officiel, un indésirable envoyé en Ligue 2

En manque de temps de jeu au RC Lens, Charles Boli ne va pas terminer la saison sous le maillot du club promu en Ligue 1. Il a été prêté au Paris FC en Ligue 2, jusqu’à la fin de l’exercice 2020-2021.

Le RC Lens prête Charles Boli au Paris FC

Formé au RC Lens, Charles Boli évolue dans l'équipe professionnelle depuis juillet 2019. Cela, après avoir fait ses preuves chez les U19 et avec la réserve lensoise. Son contrat est valide jusqu’en juin 2024. Toutefois, il ne finira pas la saison actuelle en Artois. Confronté à une forte concurrence dans l’entre-jeu du Racing Club, il n’a pas joué le moindre match avec l’équipe de Franck Haise. Le milieu de terrain de 22 ans a cependant fait 3 apparitions dans le groupe en Ligue 1. Il est resté sur le banc de touche lors des 7e, 10e et 14e journées.

Dans un communiqué officiel, le RC Lens a fait savoir qu’il a prêté Charles Boli au Paris FC. « Le milieu de terrain lensois Charles Boli disputera la seconde partie de saison 2020/2021 avec le Paris FC, club de Ligue 2 dans lequel il est prêté par le Racing Club de Lens. Nous lui souhaitons une bonne fin de saison », a écrit le club nordiste. Le club de la capitale a également confirmé l’arrivée du Franco-Ivoirien à Paris. « Privé des terrains durant plusieurs semaines en début de saison pour cause de blessure, Charles Boli est aujourd’hui d’attaque pour un nouveau challenge avec le Paris FC. Charles portera le numéro 32 », a indiqué le deuxième club phare parisien.

Charles Boli se réjouit de son prêt au PFC

Le natif de Dundee (Écosse) a confié ses premières impressions à la suite de son transfert. « J’ai ressenti beaucoup de confiance de la part des dirigeants, du staff et du coach. Je rejoins un club qui me voulait et cela est important pour moi. J’ai désormais envie de rendre cette confiance sur le terrain », a-t-il déclaré. « D’un point de vue personnel, je souhaite retrouver le plaisir de jouer, car je n’ai pas eu cette chance dernièrement », a-t-il poursuivi. Charles Boli retrouve son ancien coéquipier au RC Lens, Gaëtan Laura, auprès de qui il s’est d’ailleurs renseigné avant de rejoindre le PFC.













