RC Lens Mercato : Le FC Sochaux à fond sur un ailier lensois

Publié le 15 décembre 2020 à 15:40

Un joueur en difficulté au RC Lens ces dernières saisons est dans le collimateur du FC Sochaux-Montbéliard. Le club de Ligue 2 souhaite récupérer l’ailier du Racing Club, dès cet hiver.

RC Lens : Le FC Sochaux veut Cyrille Bayala

Mal classé en Ligue 2, FC Sochaux-Montbéliard lorgne vers le RC Lens pour se renforcer en janvier 2021. À deux semaines de l’ouverture officielle du marché de l’hiver, les Sochaliens ont déjà identifié une cible. Il s’agit de Cyrille Bayala actuellement en manque de temps de jeu au Racing Club. Le profil du polyvalent ailier correspond en effet à celui recherché par les recruteurs des Lionceaux. De plus, ce dernier connait déjà la maison Jaune et Bleu pour y avoir passé la deuxième moitié de la saison 2018-2019.

Le joueur de 24 ans avait été prêté par le RC Lens pour six mois au FCSM, entre janvier et juin 2019. « On cherche surtout un joueur de couloir, puisque nous sommes un peu défaillants, notamment à gauche. On cherche un joueur capable de nous amener de la percussion, de la vitesse, et pourquoi pas de suppléer notre attaquant de pointe », a indiqué Thomas Deniaud, directeur sportif du FC Sochaux, sur France Bleu Belfort Montbéliard. « Cyrille Bayala est une option, sondée depuis un an et demi. Ce joueur sortira certainement libre de Lens. Il fait partie de notre liste », a déclaré le responsable du club de Ligue 2.

Cyrille Bayala pas dans les plans de Haise

Dans l’effectif du RC Lens depuis fin août 2017, Cyrille Bayala sera en fin de contrat le 30 juin 2021, soit dans six mois. Ne rentrant pas dans les plans de Franck Haise, il n'a pas joué un seul match avec le club promu en Ligue 1 cette saison. Il devait être libéré dès janvier, afin de s’engager avec le club de son choix. Rappelons qu’après Sochaux, l’international Burkina avait été prêté à l’AC Ajaccio, toute la saison dernière (2019-2020). Il avait disputé 27 matchs en Ligue 2, pour 4 buts et autant de passes décisives.













Par ALEXIS