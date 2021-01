PSG Mercato : Real Madrid, message de Sergio Ramos à Pérez

Publié le 05 janvier 2021 à 19:35

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos peut s’engager avec le club de son choix en janvier. Or, le PSG est intéressé par les services du capitaine du Real Madrid. Ce dernier aurait d’ailleurs fait part de l’intérêt du club de la capitale à Florentino Pérez, président du club madrilène.

PSG : Ramos a informé Florentino Pérez d'un intérêt des Parisiens

Le PSG a-t-il vraiment approché Sergio Ramos en vue de son arrivée au PSG ? Oui, selon les confidences du défenseur central du Real Madrid à son président. « Quelqu'un du PSG m'a dit qu’ils vont faire une super équipe avec moi et Lionel Messi », aurait déclaré le leader des Merengues, selon les informations de Josep Pedrerol, le présentateur de l'émission dans l'émission espagnole El Chiringuito. À noter que le Paris Saint-Germain est également sur le coup pour le capitaine du FC Barcelone, lui aussi, en fin de bail à l’été 2021. Les négociations entre le Real Madrid et les représentants de Sergio Ramos butent sur les exigences de ce dernier. En plus d'un salaire revu à al hausse, le joueur de 35 ans souhaite un contrat de deux saisons supplémentaires.

Une équipe de rêve avec Ramos et Messi au PSG ?

Après son échec en finale de la Ligue des champions la saison dernière, face au Bayern Munich, le PSG est reparti à la conquête de la Coupe aux grandes oreilles. Les Parisiens sont en 8e de finale de la compétition cette année et affronteront le FC Barcelone de Lionel Messi en février (aller) en Catalogne et en mars (retour) à Paris. Si le club désormais entraîné par Mauricio Pochettino décroche le Graal avec Neymar et Kylian Mbappé, ce serait le couronnement pour QSI (Qatar Sport Investments). Les Qatariens ont en effet investi des centaines de millions d’euros pour faire du Paris Saint-Germain un grand d’Europe. En cas d’échec en Ligue des champions en 2021, Nasser Al-Khelaïfi continuera d’investir en faisant venir de grands joueurs à Paris jusqu’à gagner le trophée un jour. Recruter Sergio Ramos et Lionel Messi, ou encore Christian Eriksen, Dele Alli, David Alaba ou Harry Kane ne serait en tout cas pas un obstacle pour le puissant président du PSG.













Par ALEXIS