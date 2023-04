Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2023 à 11:49

Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2024, Rayan Cherki est désormais lié à l'OL jusqu'en juin 2025. Mais Jean-Michel Aulas a d'autres plans en tête.

OL Mercato : Rayan Cherki prolongé automatiquement avec Lyon

Bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Après avoir prolongé l'été dernier son contrat jusqu'en 2024 avec une option d'une année supplémentaire, Rayan Cherki a vu cette dernière être levée. D’après les dernières informations du quotidien L’Équipe, le nombre de titularisations servant à débloquer la clause particulière contenue dans le bail de l’attaquant de 19 ans a été atteint.

« Il touche d'ailleurs avec cette année supplémentaire un salaire avoisinant les 300 000 euros mensuel », assure le journal sportif qui précise que derrière cette prolongation automatique de Rayan Cherki se trouve un projet bien ficelé par Jean-Michel Aulas.

Cherki prolongé pour être vendu plus cher ?

Lié à son club formateur jusqu'en juin 2024, Rayan Cherki sera automatiquement prolongé d'une saison supplémentaire après sa prochaine titularisation au sein de l’équipe de Laurent Blanc. En effet, l’international espoir français devait comptabiliser un total de 22 titularisations pour activer son année supplémentaire en option. L’Équipe assure que cela devrait être fait ce vendredi face au RC Strasbourg, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1.

Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur la situation du club lyonnais et relève que l’écurie de Jean-Michel Aulas se retrouve dans l’obligation de vendre certains joueurs à forte valeur marchande cet été afin de rester à flot. Dans cette optique, les dirigeants pourraient laisser filer Rayan Cherki et Castello Lukeba. Respectivement évalués à 27 et 20 millions d’euros, les deux jeunes coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourraient donc animer le prochain marché des transferts du côté de Lyon. Notamment Cherki, annoncé dans le collimateur de plusieurs clubs fortunés, dont le PSG, le Real Madrid et Arsenal.