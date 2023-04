Publié par Dylan le 22 avril 2023 à 18:25

Rayan Cherki est attendu au tournant par son entraîneur Laurent Blanc, alors que l'OL va affronter son rival phocéen dimanche soir.

L'Olympico fait son grand retour ! Dimanche à 20h45, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille vont s'affronter au Groupama Stadium, pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1. L'enjeu sera de taille pour les deux équipes : les Gones voudront se rapprocher du top 5 tandis que les Phocéens chercheront à conserver leur deuxième place. En marge de cette rencontre, Laurent Blanc a donné le ton en conférence de presse.

L'entraîneur du club rhodanien sait que les chances de qualification européenne sont minces mais n'abdique pas : « Il nous faut prendre énormément de points et notamment à domicile. Ça nous met une pression supplémentaire. Soyons prêts » a-t-il lancé. En cas de victoire, les Gones pourraient revenir à 2 points de la cinquième place. Il faut que le LOSC, qui occupe cette position, perde également contre Auxerre pour que cela devienne réalité.

Avant OL-OM, Laurent Blanc veut motiver Rayan Cherki

La conférence de presse a aussi été l'occasion pour Laurent Blanc de revenir sur son coup de gueule contre Rayan Cherki. L'ailier de 19 ans avait été l'auteur d'une première période ratée contre Toulouse (victoire 1-2) il y a une semaine. « Je ne suis pas content de son match, non. Même s’il a fait une deuxième période très bonne. Avec toutes les qualités qu’il a, on s’attend à ce qu’il fasse des mi-temps que comme ça. Mais je trouve, qu’il doit tuer le match à lui seul en première période. Et il ne le fait pas » avait lâché le tacticien de l'OL à son encontre à l'issue du match.

Cette fois-ci, Laurent Blanc espère que son joueur a compris la leçon. Face à l'OM, il espère le voir beaucoup plus régulier dans ses performances : « Mon coup de gueule contre Cherki en deuxième mi-temps contre Toulouse ? Oui, mais s’il me répond comme ça je suis preneur. Je tâcherai de le faire dès le début du match la prochaine fois ! » a-t-il conclu. Le technicien rhodanien en a également profité pour annoncer une bonne nouvelle : le retour de Malo Gusto contre Marseille.