Stade Rennais Mercato : Un départ acté et officiel au SRFC

Publié le 06 janvier 2021 à 12:20

Le Stade Rennais débute son année 2021 par un derby sur la pelouse du FC Nantes, qui aura sur son banc de touche, pour la première fois, Raymond Domenech. Mais en attendant, si le mercato des Rouge et Noir devrait être relativement calme après un épisode estival animé, un départ a été entériné au SRFC mardi soir.

Un Rouge et Noir quitte le navire Stade Rennais

C'est un match très particulier que s'apprête à jouer le Stade Rennais, ce mercredi soir (19h), sur la pelouse de la Beaujoire. Un derby face au FC Nantes, sans supporter, et avec Raymond Domenech à la tête des Jaune et Vert. Si l'année 2020 était très particulière, l'exercice 2021 réserve lui aussi des surprises ! Julien Stéphan va encore devoir jongler avec les blessures, sans savoir ce que son homologue nantais lui réserve. Mais le principal était ailleurs, mardi soir, à la veille du match. En effet, un premier départ au mercato a été acté côté SRFC et il s'est produit en interne. Didier Roudet a quitté son poste au sein du club breton. "Le Stade Rennais F.C. a accepté la démission de Didier Roudet, son Directeur Général Adjoint en charge des activités administratives du club. Le club tient à remercier Didier pour son professionnalisme et son engagement. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de ses projets professionnels", a publié le SRFC sur son site officiel.

Le LOSC sur le coup ?

Didier Roudet était arrivé au Stade Rennais en avril 2018. "C’est avec grand plaisir et une extrême motivation que je rejoins le Stade Rennais aujourd’hui, avait déclaré Roudet lors de son intronisation. Après avoir été fier d’être Lensois, je suis fier de rejoindre la famille Rouge et Noir. À ce titre, je suis impatient de partager avec l’ensemble des forces vives de l’institution, les ambitions de réussite et de succès du Stade Rennais." En charge de "l'administration et de la gestion des activités générales du club", Didier Roudet avait quitté le RC Lens pour Rennes quelques mois après l'arrivée d'Olivier Létang. Et cette démission ne serait pas sans rapport avec la nomination de l'ancien président du Stade Rennais à la tête du LOSC. En effet, selon L'Equipe, Didier Roudet pourrait rejoindre Olivier Létang dans le Nord, quelques jours après la prise de fonction de ce dernier en succession de Gérard Lopez.













Par Matthieu