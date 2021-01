FC Nantes - Stade Rennais : Domenech commence par un derby

Publié le 06 janvier 2021 à 09:50

Raymond Domenech va directement entrer dans le grand bain avec un choc FC Nantes - Stade Rennais, mercredi (19h), pour sa première sortie en tant qu'entraîneur de l'équipe première des Canaris. Un match très attendu par les observateurs, qui fait déjà frémir les supporters nantais, attendant avec impatience la composition d'équipe de leur nouveau coach.

Le FC Nantes version Domenech

La première semaine de Raymond Domenech n'a pas été de tout repos. Quelques jours après avoir été accueilli sous une musique de cirque par certains supporters à La Jonelière, le nouveau technicien du FC Nantes va faire sa grande première face au rival Rouge et Noir. De quoi tout de suite se mettre à la page pour l'ancien sélectionneur des Bleus. Après avoir fait un tour d'horizon des différents secteurs du club, Raymond Domenech n'a eu que quelques jours pour construire sa première formation. Et son projet de jeu reste mystérieux, car le coach n'a pas vraiment abordé ces points en conférence de presse d'avant match, appuyant surtout sur les notions de "plaisir", de "partage". Pour quel système tactique le nouvel entraîneur optera-t-il ? Pour L'Equipe, il devrait garder les mêmes bases que son prédécesseur Christian Gourcuff et s'appuyer sur un 4-4-2. Reste à savoir quels joueurs prendront place dans ce onze. Et là, c'est une partie de devinette. Raymond Domenech devrait faire sans Marcus Coco, suspendu, et Jean-Kévin Augustin, toujours jugé hors de forme et absent du groupe.

Le composition probable du FC Nantes, selon L'Equipe : Lafont - Traoré, Pallois, Girotto, Corchia - Louza, Abeid, Touré, Blas - Coulibaly, Kolo Muani.

Le Stade Rennais a les crocs

Du côté du Stade Rennais, on n'a pas l'intention de faire de sentiment pour la première de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Les Rouge et Noir restent sur quatre succès consécutifs et veulent lancer 2021 de la meilleure des manières en prolongeant cette série sur la pelouse du grand rival. Julien Stéphan va encore devoir composer avec les absences de Faitout Maouassa, Daniele Rugani, Serhou Guirassy et Romain Del Castillo. Selon L'Equipe, le coach du SRFC pourrait faire débuter Clément Grenier au milieu, pour préserver Eduardo Camavinga avant la venue de l'OL au Roazhon Park samedi. Le gardien Alfred Gomis fait son retour dans le groupe, mais sa titularisation à la Beaujoire reste incertaine après sa blessure à la hanche.

La composition probable du Stade Rennais, selon L'Equipe : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert - Grenier, Nzonzi, Bourigeaud - Terrier, Hunou, Doku.

La composition probable du Stade Rennais, selon Ouest-France : Gomis - Troré, Da Silva, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Doku, Niang, Terrier.













Par Matthieu