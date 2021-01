LOSC Mercato : Un Lensois en approche du côté de Lille !

Publié le 06 janvier 2021 à 14:20

Le LOSC aborde l'année 2021 avec une place de co-leader de Ligue 1, à égalité avec l'OL, mais a vécu de gros changements en interne au cours du mois de décembre. Alors que les Lillois s'apprêtent à accueillir Angers SCO (mercredi, 21h) pour la 18e journée de championnat, l'arrivée d'Olivier Létang à la tête du club a déjà un impact sur le mercato.

Le mercato du LOSC s'anime déjà

Le modèle du LOSC va-t-il se perpétuer avec Olivier Létang à la tête du club ? C'est la question que de nombreux supporters lillois se posent, quelques jours après l'intronisation du nouveau président en lieu et place de Gérard Lopez. Alors que les Nordistes sont co-leaders de Ligue 1, le mercato de janvier va être scruté de près. Létang a en effet affirmé vouloir maintenir le niveau sportif de l'équipe de Christophe Galtier en ne procédant pas à de trop gros changements dans l'effectif cet hiver. Pourtant, plusieurs joueurs lillois suscitent l'intérêt des clubs européens. Renato Sanches, Boubakary Soumaré, Zeki Çelik ou encore Domagoj Bradaric sont pistés à l'étranger. Mais le LOSC n'en reste pas moins inactif dans l'autre sens et continue de faire fonctionner sa filière turque avec un joueur de Gençlerbirliği dans le viseur en la personne de Berat Özdemir. Cependant, à quelques heures d'affronter Angers SCO (mercredi, 21h) à Pierre-Mauroy, c'est en interne qu'une première arrivée pourrait avoir lieu au LOSC.

Un ancien Lensois LOSC-compatible ?

En effet, le Stade Rennais vient d'annoncer la démission de Didier Roudet dans un communiqué. "Le Stade Rennais F.C. a accepté la démission de Didier Roudet, son Directeur Général Adjoint en charge des activités administratives du club", ont écrit les Bretons sur leur site officiel. En charge de "l'administration et de la gestion des activités générales du club", Didier Roudet est arrivé en avril 2018 dans les bagages d'un certain... Olivier Létang. Ce dernier souhaiterait, selon L'Equipe, faire venir au LOSC celui qui avait quitté le RC Lens pour Rennes. Didier Roudet avait été directeur de l'administration sportive chez le rival Sang et Or. À son arrivée au SRFC, il avait déclaré : "Après avoir été fier d’être Lensois, je suis fier de rejoindre la famille Rouge et Noir." Alors, un ancien du RCL peut-il se fondre dans le projet du LOSC ?













Par Matthieu