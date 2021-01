LOSC Mercato : Un Turc arrive à Lille, un autre s'en va ?

Publié le 05 janvier 2021 à 12:35

Le mercato du LOSC s'anime, alors qu'Olivier Létang a pris ses marques à la tête de la présidence du club nordiste. Et le réseau turc des Lillois fonctionne toujours à merveille, avec le milieu de terrain de Gençlerbirliği SK, Berat Özdemir, dans le viseur. Mais un autre joueur turc, un des moteurs de l'équipe de Christophe Galtier, reçoit un intérêt appuyé d'Italie.

La filière turque du LOSC toujours active

On se demandait à quoi allait pouvoir ressembler le mercato du LOSC, quelques jours à peine après le départ de Gérard Lopez et la nomination d'Olivier Létang à la tête du club. Ce dernier a assuré vouloir prolonger le projet sportif bâti par ses prédécesseurs, en limitant les ventes à l'occasion du mercato hivernal. Le tout afin de conserver une équipe compétitive en Ligue 1 et en Ligue Europa. Pourtant, les rumeurs de départs vont bon train aux premières heures du mercato. Le Portugais Renato Sanches, le Français Boubakary Soumaré ou encore le Néerlandais Sven Botman éveillent l'intérêt des clubs étranges, en Angleterre, au Portugal et en Italie. Mais le LOSC continue de faire fonctionner ses réseaux et prospecte en Turquie. Le milieu de terrain de Gençlerbirliği, Berat Özdemir, intéresse les dirigeants lillois selon les informations de NTV Spor. L'international espoir de 22 ans pourrait rejoindre ses compatriotes Burak Yilmaz, Yusuk Yazici et Zeki Çelik du côté du Lille OSC.

L'AS Roma et Everton lorgnent un joueur clé de Galtier

Enfin, peut-être pas tous ses compatriotes, puisque l'un d'entre eux reçoit un intérêt tout particulier venant d'Italie. Pour Sky Sport Italia, l'AS Roma tient à recruter le latéral du LOSC, Zeki Çelik. L'international de 23 ans est arrivé à Lille à l'été 2018 en provenance d'Istanbulspor contre 2,5 millions d'euros. La Roma pourrait, toujours selon les médias italiens, déposer une offre de 15 millions d'euros, qui pourrait être difficile à refuser pour les dirigeants nordistes. Mais ces derniers pourraient faire monter les enchères à 20 millions, Zeki Çelik possédant encore en effet un contrat courant jusqu'en juin 2023. Everton se serait également aligné il y a quelques semaines, selon Fabrizio Romaina. Cette saison, Çelik a disputé 15 matches toutes compétitions confondues avec le LOSC, a marqué deux buts et réalisé deux passes décisives.













Par Matthieu