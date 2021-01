Angers SCO : Moulin se méfie d'un LOSC meilleur que le PSG

Publié le 06 janvier 2021 à 13:05

Angers SCO débute son année 2021 comme il a fini 2020 : par un gros morceau. Après s'être offert le scalp de l'OM pour Noël (2-1), les hommes de Stéphane Moulin se déplacent sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour la 18e journée de Ligue 1 pour y défier le LOSC. Le coach angevin est méfiant face à des Lillois qui seront notamment privés de Yusuf Yazici, positif au Covid-19.

Le LOSC, un sacré client pour Angers SCO

Stéphane Moulinsait que son mois de janvier ne va pas être de tout repos. Le coach d'Angers SCO, après avoir accueilli l'Olympique de Marseille avant la trêve, se déplace avec ses joueurs sur le terrain du LOSC, avant de se rendre à Monaco ce week-end. "La route s’élève de manière très brutale, a constaté Moulin en conférence de presse. À mon avis, Lille est l’équipe la plus complète du championnat. Elle sait tout faire. Collectivement, c’est meilleur que le PSG. Cette équipe maîtrise parfaitement son sujet." Des louanges et une marque de respect de l'entraîneur scoïste envers son homologue Christophe Galtier. Mais le SCO ne vient pas faire le sparring-partner : "On se déplace très serein, ce qui n’est pas le cas tous les ans. On pourrait jouer le même adversaire avec 12 points au lieu de 27. C’est mieux d’y aller dans notre position actuelle." Car pour venir à bout du LOSC, Angers SCO devrait "être à [son] meilleur niveau dans tous les compartiments du jeu". Et Stéphane Moulin prévient : "Si on laisse passer trois fois notre chance, ce sera trois fois de trop."

Des retours à Angers, des absences à Lille

Abonné aux blessures durant l'automne, le SCO s'est refait une santé pendant les fêtes. Stéphane Moulin a pu enregistrer les retours d'Ibrahim Amadou, Sada Thioub et Stéphane Bahoken. Tous les trois devraient cependant être sur le banc ce mercredi soir (21h) contre Lille OSC, selon les informations de Ouest-France. Loïs Diony devrait donc être titulaire à la pointe de l'attaque d'Angers SCO. Stéphane Moulin déplore cependant l'absence de Sofiane Boufal, quand Romain Thomas devrait bien pouvoir tenir sa place en défense. Côté LOSC, les troupes de Christophe Galtier ont été frappées par le Covid-19 pendant la trêve. Luis Araujo et Yusuf Yazici, testés positifs, sont indisponibles. Zeki Çelik et Jérémy Pied sont quant à eux blessés.

La composition probable d'Angers SCO selon Ouest-France : Bernardoni - Bamba, Traoré, Thomas, Manceau - Coulibaly, Mangani - Capelle, Fulgini, Pereira Lage - Diony.

La composition probable de Lille OSC selon La Voix du Nord : Maignan - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, Soumaré, André, Bamba - David, Yilmaz.













Par Matthieu