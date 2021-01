Angers SCO : Le point sur un mercato qui s'anime sérieusement

Publié le 04 janvier 2021 à 13:30

Après une première partie de saison réussie, Angers SCO aborde la seconde moitié de l'exercice avec appétit. Mais gare au mercato hivernal, qui pourrait rendre la tâche plus difficile à l'entraîneur Stéphane Moulin, alors que plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ et que la direction souhaite réaliser quelques ventes cet hiver.

Le mercato d'Angers SCO est bien lancé

Tout le monde en convient dans le Maine-et-Loire, le mercato devrait être plutôt calme du côté d'Angers SCO, comme dans la plupart des clubs de Ligue 1, touchés par la crise financière liée au Covid-19 et au flop Mediapro. Pourtant, Stéphane Moulin pourrait voir son effectif modifié lors des prochaines semaines, lui qui a dû subir pléthore de blessures durant la première partie de la saison. Malgré tout, la trêve hivernale, certes très courte, a été bénéfiques aux joueurs angevins. Sada Thioub, Ibrahim Amadou et Stéphane Bahoken devraient être disponibles pour la première rencontre de 2021 sur la pelouse du co-leader, le LOSC. Romain Thomas a bien récupéré de sa blessure à la cheville et s'entraîne normalement, selon les informations de Ouest-France. Mais le mercato risque de s'animer cette semaine, alors que les premières rumeurs faisaient état d'un intérêt venu d'Angleterre pour l'attaquant Stéphane Bahoken. L'agent britannique Willy McKay s'est bien renseigné sur le buteur du SCO, mais le club n'a pas encore été contacté.

Plusieurs départs dans les tuyaux ?

Stéphane Bahoken n'est pas le seul joueur de Stéphane Moulin à susciter l'intérêt à l'étranger. Selon Le Courrier de l'Ouest, Mateo Pavlovic aurait un bon de sortie au mercato d'hiver. Un club turc, sans plus de précision, se serait déjà renseigné sur le polyvalent joueur de 30 ans. Farid El Melali, lui, pourrait être prêté. Le directeur sportif d'Angers SCO, Sébastien Larcier, cité par Ouest-France, explique : "Je discute avec les agents des joueurs qui ont moins de temps de jeu et en voudraient plus. On pourrait s’attendre à voir des joueurs partir, en tout cas ceux qui nous font la demande." Ainsi, Antonin Bobichon pourrait également être susceptible de quitter le Maine-et-Loire cet hiver. L'Equipe précise parallèlement que la direction angevine souhaite vendre un ou deux joueurs lors de cette fenêtre de mercato. Les choses devraient donc bouger à Angers SCO.













Par Matthieu