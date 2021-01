LOSC : Deux joueurs sont annoncés positifs au COVID-19

Publié le 05 janvier 2021 à 16:35

Ce mardi après-mid, l'entraineur du LOSC, Christophe Galtier, s'est présenté en conférence de presse avant la confrontation LOSC – Angers SCO qui se jouera mercredi à 21h. L'entraineur lillois a tenu en début de conférence à faire le point médical sur ses joueurs et le moins qu'on puisse dire, c'est que la reprise s'annonce rude avec des absences importantes.

Le LOSC pas épargné par le Covid

Christophe Galtier a annoncé que deux de ses joueurs sont testés positifs au Covid-19. Il s'agit de Luiz Araujo et Yusuf Yazici, ils seront placés à l'isolement comme le veut le protocole sanitaire. Luiz Araujo qui revenait à peine après s'être remis d'une lésion musculaire à une cuisse en décembre, sera donc à nouveau indisponible. Ces deux absences viennent se rajouter à celles d'autres joueurs toujours pas remis de leurs blessures. Notamment Zeki Çelik pas encore rétabli d'une blessure intervenue lors du match contre Montpellier. Touché au mollet gauche, l'absence du latéral droit du LOSC titulaire indiscutable risque de se faire sentir. Christophe Galtier n'a cependant pas évoqué les rumeurs de transferts à la Roma le concernant.

Un groupe sous pression physiquement

Une autre absence dans le groupe du LOSC pour affronter Angers, celle de Jérémy Pied encore en phase de rééducation après une lésion musculaire qui le tient éloigné des terrains depuis quelques semaines. Des mauvaises nouvelles pour les hommes de Christophe Galtier qui se trouvent dans une période cruciale dans la course au titre. Déjà en automne, l'entraineur du LOSC évoquait la fatigue physique que subissaient ses joueurs en enchainant les matchs tous les trois jours. Peut-être une des raison derrière la multiplication des blessures. L'ombre d'une bonne nouvelle s'annonce avec le retour probable de Renato Sanches le Portugais qui revient de sa blessure aux ischio-jambiers contractée pendant qu'il se trouvait avec sa sélection. Le joueur se dit prêt à jouer, mais Galtier dit attendre de voir. Sa présence reste encore incertaine, une décision sera prise demain matin.

Au sujet d'Adama Soumaoro, les relations restent tendues entre Galtier et le joueur depuis l'incident survenu en décembre (le joueur ne s'était pas présenté à ses examens médicaux), l'entraineur a déclaré à propos du défenseur : "Il ne me parle pas non plus. Les joueurs ont des droits et des devoirs. Mais ils n’ont pas que des droits". Christophe Galtier l'a donc écarté du groupe pour le match contre Angers.













Par Hind