Transfert PSG : Neymar peut partir pour une bouchée de pain !

Le contrat de Neymar au PSG prend fin en juin 2022 et la prolongation du Brésilien n'est toujours pas effective. L'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait donner un coup d'accélérateur au dossier et soulager le directeur sportif Leonardo, mais les récentes informations sur la situation du joueur et sa valeur pourraient donner des idées à certains clubs européens.

Le PSG toujours dans l'attente de la signature de Neymar

L'actualité du PSG a été monopolisée par le licenciement de Thomas Tuchel et l'arrivée de Mauricio Pochettino pour prendre les rênes de l'équipe première. Mais deux dossiers restent très chaud pour les dirigeants parisiens cet hiver : les prolongations des deux stars, Kylian Mbappé et Neymar. Tous deux voient leurs contrats courir jusqu'en en juin 2022 et l'urgence commence à se faire sentir du côté de Leonardo, notamment en raison de la grosse incertitude qui plane sur le cas du Français. Mais le Paris SG sait que le prodige de Bondy, s'il venait à forcer un départ, pourrait lui rapporter une forte somme. Dans son rapport semestriel, le CIES, l'observatoire du football international, a publié la liste des joueurs les mieux valorisés sur le marché. Des montants habituellement très proches des sommes dépensées lors des transferts. Et la valeur marchande de Kylian Mbappé est très élevée : 149 millions d'euros selon le CIES. Le Français n'est devancé que par Marcus Rashford (165 millions d'euros), Erling Haaland (152 M€) et Bruno Fernandes (151 M€). Une estimation qui laisse au PSG une belle marge de manoeuvre, et ce n'est pas le cas de tout le monde à Paris...

La valeur de Neymar s'est effondrée

Si Marquinhos pointe à la deuxième place de ce classement derrière Kylian Mbappé, avec une valeur estimée de 73 millions d'euros, Neymar est clairement à la peine. Plombé par les blessures, avec une fin de contrat qui approche, le Brésilien a vu sa valeur marchande s'effondrer ces derniers mois. Neymar est évalué à seulement 32 millions d'euros par le CIES, loin du top 5 de la Ligue 1. Le joueur le plus cher de la planète, qui a signé au PSG pour environ 222 millions d'euros, ne vaut actuellement plus grand chose. Bien sûr, le club parisien ne lâchera jamais sa star pour une telle somme, mais si aucun accord concernant une prolongation n'est trouvée dans les mois à venir, il pourrait soit voir sa grande star partir libre au mercato d'été 2022, soit devoir la céder pour un montant dérisoire. Un drame pour le PSG. Leonardodoit vite trouver une solution pour éviter un couac retentissant à l'avenir. Ou compter sur Neymar pour refaire grimper sa cote...













