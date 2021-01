Stade Rennais Mercato : Un Jérémy Doku vaut deux Neymar

Publié le 06 janvier 2021 à 16:20

Le Stade Rennais aborde le mercato hivernal avec prudence et ne devrait faire que quelques ajustements alors que les nouvelles recrues commencent tout juste à véritablement s'intégrer. Les Rouge et Noir ont été actifs sur le marché des transferts cet été et l'équipe de Julien Stéphan doit encore assimiler tous ces changements. Mais la vraie réussite du mercato de Florian Maurice est véritablement Jérémy Doku.

Jérémy Doku, la pépite du Stade Rennais

Les Rouge et Noir ont remis les pendules à l'heure en fin de saison après avoir passé un automne calamiteux. Les joueurs de Julien Stéphan ont enchaîné quatre victoires consécutives avant d'aller défier le FC Nantes de Raymond Domenech à la Beaujoire ce mercredi soir (19h). Petit à petit, le collectif rennais se remet la tête à l'endroit et les nouvelles recrues s'intègrent. C'est notamment le cas de Jérémy Doku. Recruté pour 26 millions d'euros à Anderlecht cet été, le Belge de 18 ans est de plus en plus décisif dans son couloir. Le Stade Rennais ne l'a pas encore connu buteur, mais il a déjà été passeur et promet un bel avenir. Florian Mauricea pris la défense de son protégé, attaqué après la période de moins bien du SRFC en novembre. Il avait fait remarquer la jeunesse de Jérémy Doku, arrivé seulement début octobre en Bretagne. "Lors de son premier match, il ne connaissait pas tous les noms de ses coéquipiers", l'a dédouané le directeur sportif rennais.

La valeur du Belge a explosé !

La deuxième partie de saison de Jérémy Doku devrait donc être celle de l'explosion, alors que le Stade Rennais retrouve des couleurs. Et si son prix d'achat peut paraitre élevé, les 26 millions d'euros dépensés ne devraient plus poser de problèmes à l'avenir. En effet, selon l'observatoire international du sport, le CIES, qui publie son rapport semestriel sur la valeur des footballeurs, Jérémy Doku est estimé à 65 millions d'euros. Une somme qui place le Belge au troisième rang en Ligue 1, derrière deux joueurs du PSG, Kylian Mbappé (149 millions d'euros) et Marquinhos (73 millions d'euros). Suivent au classement le Lillois Jonathan David (53 millions) et le Lyonnais Houssem Aouar (49 millions). Le Parisien Neymar figure très loin derrière le joueur du Stade Rennais au classement. En effet, selon le CIES, dont le rapport sont souvent très proches de la réalité, un Jérémy Doku vaut deux Neymar. Le Brésilien est coté à seulement 32 millions d'euros. Handicapé par les blessures, avec un contrat qui prend fin en juin 2022, la situation de Neymar fait que sa valeur marchande a drastiquement baissé, tandis que celle du jeune Rennais, plein d'avenir avec un solide contrat et un gros transfert derrière lui, a explosé.













Par Matthieu