PSG Mercato : Al-Khelaïfi et Pérez d’accord pour Sergio Ramos

Publié le 06 janvier 2021 à 20:53

En quête d’un défenseur central, le PSG songe à Sergio Ramos dont le contrat au Real Madrid prend fin en juin 2021. Néanmoins, la Direction du Paris Saint-Germain n’a pas du tout l’intention de foncer sur le capitaine des Merengues pour l’arracher à son club de coeur. Et Nasser Al-Khelaïfi a bien une raison selon RMC Sport.

PSG : Al-Khelaïfi laisse Ramos au Real jusqu'en juin

Le PSG serait bien heureux de s’attacher les services Sergio Ramos que le Real Madrid peine à prolonger. Le défenseur sera libre le 30 juin 2021, mais il peut s’engager maintenant avec le club qu’il désire, en attendant la fin de la saison. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas en profiter d’après les indiscrétions de la source. Prenant le contre-pied de la rumeur qui évoque une tentative du Paris Saint-Germain pour débaucher le capitaine des Madrilènes, elle assure que le président du club parisien ne passera pas à l’offensive pour Sergio Ramos cet hiver. Sauf si ce dernier est libéré en janvier. Sinon, le PSG attendra la fin de son bail pour négocier avec lui directement. La radio explique cette décision par le fait que Nasser Al-Khelaïfi ne veut surtout pas contrarier son homologue et ami Florentino Pérez avec qui il entretient de bonnes relations. En conclusion, RMC assure, évidemment, qu’aucune discussion n’a été initiée entre Sergio Ramos et le Paris SG pour l'instant.

La prétendue menace de Sergio Ramos à Pérez

Pour rappel, Josep Pedrerol, le présentateur vedette de l'émission El Chiringuito, avait révélé une confidence de l'arrière de 34 ans au patron du Real Madrid. « Au PSG, on me dit qu'on va faire une grosse équipe avec Lionel Messi et moi », aurait confié Ramos à Pérez. Ceci, pour ainsi dire qu'il est courtisé et pourrait quitter la Maison Blanche s'il ne trouve pas son compte dans la proposition du club espagnol.













Par ALEXIS