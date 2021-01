OM Mercato : Un joli coup à 0 euro tenté par Pablo Longoria

Publié le 06 janvier 2021 à 23:30

Pour renforcer l'OM, Pablo Longoria est sur un joli coup à l’étranger. Il aurait activé son réseau, afin d’attirer un jeune ailier en difficulté en Angleterre. Mais sans payer d’indemnité de transfert.

OM : Le plan de Longoria pour Demarai Gray

Il est su de tous que l'OM ne pourra pas recruter de nouveaux joueurs cet hiver s’il ne parvient pas à réaliser une grosse vente. Et Florian Thauvin, l’actuel meilleur buteur de l’Olympique de Marseille pourrait être le joueur à sacrifier pour renflouer les caisses vides du club phocéen. Surtout que son contrat prend fin en juin 2021 et il n’est toujours pas prolongé. Pour le remplacer, Pablo Longoria a sa petite idée. Il pense à Demarai Gray de Leicester City selon les indiscrétions du Daily Mail.

Toutefois, le Directeur du football à l'OM est bien conscient qu’il n’a pas les moyens de transférer un joueur dont le coût est estimé à 12 M€. Dès lors, il tente de négocier un accord de principe avec le Britannique cet hiver, en attendant la fin de son bail, dans moins de six mois, d’après le média anglais. Ainsi, Demarai Gray débarquerait à Marseille librement à l’été. L'OM doit néanmoins se montrer très persuasif avec les représentants du joueur de 24 ans, car l’AS Monaco, Southampton ou encore le Benfica Lisbonne souhaitent aussi le récupérer.

Qui est Demarai Gray ?

Demarai Gray a été formé à Birmingham City (2006-2013), puis a été lancé dans le championnat professionnel par le club du Midlands de l’Ouest lors de la saison 2013-2014. Après trois exercices en Championship, sous le maillot des Blues, il a rejoint Leicester City en janvier 2016. Et lors de ses trois premières saisons pleines, l'ex-international Espoir anglais a disputé respectivement 30, 35 et 34 matchs de championnat. Il a donc été couronné aussi champion d’Angleterre en 2016 sous les ordres de Claudio Rainieri. Mais la saison dernière, la cible de l'OM a joué 21 matchs en Premier League. Cette saison, elle a fait seulement une apparition dans l’élite anglaise, le 28 décembre dernier contre Crystal Palace. Le natif de Birmingham a évidemment perdu progressivement sa place de titulaire jusqu’à se retrouver au sein de la réserve. Avec l’équipe B des Foxes, il a disputé 4 matchs et a marqué 3 buts pour une passe décisive entre novembre et décembre 2020.













Par ALEXIS