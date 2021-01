OM Mercato : Steve Mandanda menace pour Florian Thauvin

Publié le 04 janvier 2021 à 20:45

Florian Thauvin et l'OM n’ont toujours pas trouvé d’accord pour la prolongation du contrat qui les lie. L’ailier droit peut ainsi décider de donner son accord au club de son choix cet hiver, en attendant la fin de son contrat en juin 2021. Steve Mandanda ne souhaite pas du tout que cela arrive. Dès lors, il est monté au créneau pour mettre la pression sur la Direction du club phocéen.

OM : Mandanda exige la prolongation de Thauvin

Capitaine de l'OM, Steve Mandanda (35 ans) a envoyé un message fort à ses dirigeants, ce lundi, en conférence de presse. Il souhaite en effet que le contrat de Florian Thauvin soit prolongé. En effet, il y a certes des négociations dans ce sens, mais elles piétinent. Et depuis l’ouverture du marché de l’hiver, l’actuel meilleur buteur de l’Olympique de Marseille a la possibilité de s’engager avec le club qu’il souhaite, dans l’attente de la fin de son bail dans moins de six mois. « En tant qu’ami (de Florian Thauvin, ndlr), capitaine et joueur de l'OM, j’aimerais qu’il puisse trouver une solution pour qu’il prolonge et reste avec nous », a déclaré le gardien de but des Olympiens. « C’est au président et à lui de trouver un accord. (...) Mais c'est une décision qui lui appartient… », a précisé Steve Mandanda. Le N°26 de l'équipe d'André Villas-Boas a marqué 6 buts et offert autant de passes décisives en 15 matchs de Ligue 1.

Florian Thauvin vers un transfert pour 2 raisons

Florian Thauvin pourrait faire l’objet d’un transfert cet hiver, pour deux raisons principales. Premièrement, parce que l'OM cherche à renflouer ses caisses vides. Deuxièmement, car le joueur de 28 ans pourrait filer librement à l’issue de la saison actuelle, si son contrat n’est pas prolongé d'ici là. Il faut dire que ça se bouscule pour recruter le Tricolore champion du monde 2018. En plus de l'AC Milan et le FC Séville, le SSC Naples a dévoilé son intérêt pour ce dernier récemment. La cote de Florian Thauvin est estimée à 32 M€, soit l'une des plus élevées du club phocéen en ce moment.













Par ALEXIS