OM Mercato : Longoria ajoute deux noms à sa liste noire

Publié le 06 janvier 2021 à 16:50

Pablo Longoria, head of football du côté de l'OM, aurait l'intention de vendre de nombreux joueurs d'ici à la fin de la saison. Alors qu'une liste de neuf joueurs avait été évoquée quelques semaines auparavant, il semblerait que le dirigeant espagnol ait décidé d'ajouter deux noms au bal des blacklistés.

L'OM a besoin de vendre

L'Olympique de Marseille a décidé de jouer les troubles-fêtes en ce début de mercato hivernal. Le board marseillais est activement à la recherche d'un attaquant de pointe pour concurrencer un Dario Benedetto soufflant le chaud et le froid cette saison. L'OM sait qu'il a besoin de liquidités et organise un dégraissage cet hiver pour assainir les finances au plus mal avec le fiasco Mediapro. Alors que Longoria aurait établi une liste de neuf joueurs, dans laquelle figurait Chabrolle dont l'histoire n'est plus liée à celle de Marseille, le head of football espagnol de l'OM aurait ajouté deux noms à cette liste. La Provence indique ce matin que Nemanja Radonjic et Marley Aké sont les deux joueurs concernés par cette décision.

Des prêts privilégiés

Néanmoins, il réside une différence entre ces deux nouveaux noms et le reste des blacklistés. Au contraire, Marley Aké et Nemanja Radonjic sont inscrits dans le projet phocéen mais les dirigeants du club misent sur eux pour le log terme. C'est pourquoi le club de la Canebière voudrit s'en séparer en prêt pour les voir revenir plus tard. Des décisions justifiées par le rythme des matches qui devrait drastiquement diminuer suite à l'élimination en Champions League. D'autre part, Radonjic et Aké n'ont jamais su rentrer dans les plans d'André Villas-Boas, qui ne change que très peu ses variantes offensives. Voir partir en prêt ses deux éléments, une belle opportunité pour l'OM et AVB qui comence à s'inquièter pour son club en Ligue 1.













Par Chemssdine