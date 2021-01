ASSE Mercato : Mostafa Mohamed, un Vert inclus dans le deal ?

Publié le 07 janvier 2021 à 08:00

En difficulté cette saison, l’ AS Saint-Étienne s’attend à un renfort en attaque cet hiver. Le nom de l’Égyptien Mostafa Mohamed est associé à l’ ASSE. Un échange avec le Zamalek a même été évoqué par certaines sources.

ASSE Transfert : Un attaquant sacrifié pour le transfert de Mohamed ?

L’AS Saint-Étienne pourrait accueillir un renfort offensif cet hiver. L’ ASSE s’intéresse notamment à Mostafa Mohamed pour renforcer son attaque. Âgé de 23 ans, cet avant-centre évolue actuellement au Zamalek (D1 Égyptienne). Ces dernières heures, le nom de Wahbi Khazri a été évoqué dans le deal entre Sainté et la formation égyptienne. Manu Lonjon a tenu à faire la lumière sur l’avancée des négociations entre les deux parties. Pour Eurosport, le journaliste a indiqué qu’il est simplement question de transfert de Mohamed. Aucun joueur de Saint-Étienne ne devrait être inclus dans l’opération pour alléger son coût. « C’est un dossier compliqué mais ça négocie. Wahbi Khazri n’a pas été mis dans le deal », a garanti le journaliste.

Un accord dans les tuyaux avec Mohamed ?

Manu Lonjon assure également que l’ ASSE et Mostafa Mohamed se sont déjà accordés. Il ne manque plus que les négociations avec le Zamalek débouchent également sur un accord. « Sainté est effectivement sur lui, il y a des vraies négociations. La dernière proposition est aux alentours de 2,5 M€. C’est faux de dire qu’elle est de 4 M€, ce n’est pas dans les capacités budgétaires de Saint-Étienne. L’ASSE peut aller jusqu’à 3M€, Zamalek au départ demandait 5 M€. Sainté est déjà d’accord avec le joueur et il a envie de venir », a souligné la source.













Par Ange A.