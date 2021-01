ASSE Mercato : Arrivée imminente pour Mostafa Mohamed

Publié le 06 janvier 2021 à 10:50

La dernière offre en date de l'ASSE pour Mostafa Mohamed, estimée à 4 M€, a été repoussée par le Zamalek SC. L’AS Saint-Étienne n’a pas pour autant abandonné le dossier de l’attaquant égyptien. Les dernières nouvelles sur la piste sont plutôt favorables aux Verts.

L'ASSE « proche d’un accord » avec le Zamalek pour Mohamed

Mardi, nous avions évoqué la forte concurrence de Galatasaray à l'ASSE dans le dossier Mohamed Mostafa. Le porte-parole du Zamalek SC avait également confirmé une offre des Stéphanois repoussée, parce que jugée insuffisante. Issam Salem avait confié à Skynews Arabia : « nous l’avons refusée [l’offre de l'AS Saint-Étienne, ndlr] parce que nous avons besoin du joueur dans cette période et parce que nous voulons une somme supérieure à ce que le club français a proposé, nous accepterons donc de le vendre à 6 M€ ».

Ce mercredi, la tendance est plutôt favorable à l'ASSE, si l’on se fie aux informations de Nabil Djellit. Ce dernier confirme que Mohamed Mostafa a une préférence pour le club ligérien. Du coup, son choix oblige la direction du club cairote à reconsidérer la proposition des Verts. La piste menant vers l’attaquant de 23 ans s’est donc ainsi réchauffée au point d’aboutir à une signature. D’après le journaliste de France Football, « l'ASSE est proche d'un accord » avec le Zamalek pour Mohamed Mostafa. « L’indemnité finale est encore à déterminer, mais le désir du joueur de jouer en Ligue 1 avec Sainté a fait avancer le dossier », a expliqué le confrère sur son compte Twitter.

Le maigre bilan offensif de l'AS Saint-Étienne

L'une des priorités de l'ASSE cet hiver, c'est un avant-centre capable d'empiler des buts dès son arrivée. Ce que la recrue estivale Jean-Philippe Krasso (5 matchs, 0 but), le jeune Charles Abi (6 matchs, 0 buts) ou encore Wahbi Khazri (9 matchs pour 1 but) n'ont pas réussi lors de la première partie de la saison 2020-2021. Quant à Romain Hamouma et Denis Bouanga, ils ont disputé respectivement 16 et 17 rencontres avant la trêve hivernale, pour seulement 3 buts inscrits chacun. L'AS Saint-Étienne est du coup 14e avec 18 points et 18 buts marqués en 17 journées.













Par ALEXIS