ASSE : Lucas Gourna-Douath a marqué des points contre le PSG

Titulaire lors du match de l'ASSE contre le PSG (1-1) à Geoffroy Guichard, Lucas Gourna-Douath a été impressionnant dans l’entre-jeu de l’équipe de Claude Puel. Et il a récolté les bons points de l’entraîneur et du gardien de but Jessy Moulin.

En l’absence de Yvan Neyou et Mahdi Camara, suspendus, le coach l’ASSE a aligné Lucas Gourna-Douath aux côtés de Zaydou Youssouf. Et le milieu de terrain de 17 ans a réussi à s’imposer face aux stars parisiennes. Contrairement à son binôme Zaydou Youssouf, remplacé par Charles Abi (83e), la pépite stéphanoise a joué le match en entier. Mieux, elle a tenu tête à Marco Verratti et Idrissa Gueye dans la bataille du milieu. À l’issue du match nul entre l’AS Saint-Étienne et le Paris-Saint-Germain, Lucas Gourna-Douath a été encensé par Claude Puel. L’international Tricolore U17 a également impressionné Jessy Moulin. « On a adoré sa prestation », a-t-il apprécié. « Pour un jeune joueur, face à un PSG qui survole la Ligue 1 depuis quelque temps, c’est surprenant. Je lui ai dit que j’avais l’impression qu’il jouait en L1 depuis cinq ans. Il a du vice, c’est surprenant pour un gamin. Tout ça en étant très humble, un super coéquipier. C’est très bien pour lui et pour nous », a commenté le gardien de but de l'ASSE.

Des chiffres sur Lucas Gourna-Douath

Lucas Gourna-Douath a fait 14 apparitions en Ligue 1 cette saison, sa première avec l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne, son club formateur. Il a été titulaire 4 fois, pour 408 minutes de jeu cumulées en championnat lors de l'exercice en cours. Le match contre le PSG est son premier disputé entièrement. Pour rappel, le natif de Val-de-Marne avait signé son premier contrat professionnel à l'ASSE, le 5 juin 2020, à seulement 16 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le jeune joueur a vu sa cote grimper jusqu'à 2 M€ sur le marché.













