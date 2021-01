RC Lens Mercato : Nouveau départ prévu, le RCL dégraisse

Publié le 07 janvier 2021 à 14:15

Le RC Lens a encore donné du spectacle à ses supporters sur la pelouse du Groupama Stadium, face à l'OL. Malgré la défaite (2-3), l'entraîneur Franck Haise était fier de la réaction de ses joueurs menés de trois buts. Parallèlement, les dirigeants du RCL continue de dégraisser l'effecif lensois de ses indésirables.

Le RC Lens manque le coche à Lyon

Menés 3-0 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, les hommes de Franck Haise ont eu une belle réaction en revenant à 3-2. "C’est sûr qu’à 0-3 pour Lyon à la 50e minute, on se pose deux ou trois questions sur le banc, a expliqué le coach du RC Lens. Mais les joueurs ont mis de la qualité jusqu’au bout et on était presque tout près de gagner. On s’était préparés à subir le jeu lyonnais, a-t-il ajouté. L’OL mérite cette place de leader, ils ont produit du jeu, il y a une énorme intelligence dans cette équipe et une telle qualité technique. Quand on perd un match, c’est difficile d’être positif. Mais il faut regarder le contenu et il y a beaucoup de motifs de satisfaction et il faut penser à tous les bons moments qu’on va vivre ensemble." Le RC Lens brille en Ligue 1 cette saison et en profite donc pour gérer son effectif et se séparer de joueurs indésirables ou en manque de temps de jeu.

Le manque de temps de jeu provoque un départ

Le RC Lens a déjà dégraissé son effectif au mercato hivernal. Deux départs ont déjà été enregistrés. Charles Boli a rejoint le Paris FC en Ligue 2, pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Eloigné des terrains par une blessure en début d'exercice, le Franco-Ivoirien devrait retrouver du temps de jeu en deuxième division. Mardi, c'est le contrat de Cyrille Bayala qui était résilié par le RCL. Un accord à l'amiable a été trouvé entre les deux parties et l'attaquant pourra lui aussi relancer sa carrière loin de Lens. Ce jeudi, c'est le gardien Didier Desprez qui est sur le départ. Selon Le Dauphiné Libéré, le portier de 21 ans intéresse le FC Annecy en National. Mais Didier Desprez serait aussi sur les tablettes d'un club de Ligue 1. Le Nîmes Olympique cherche en effet une doublure, mais le gardien du RC Lens privilégierait un poste de titulaire, quitte à rejoindre le National, un championnat qu'il connait bien après avoir passé une saison au FC Drancy.













Par Matthieu