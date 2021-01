PSG Mercato : Le coup parfait qu'attendait Paris se dessine

Publié le 07 janvier 2021 à 17:30

Le PSG a concédé un match nul (1-1) sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1 et de la première de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Ce match a permis à l'entraîneur argentin de cibler avec une plus grande précision les manques de l'effectif parisien et se jette corps et âme sur un de ses coups de coeur.

Pochettino veut redynamiser Mbappé et le PSG

Le match nul du Paris SG à Geoffroy-Guichard contre l'AS Saint-Etienne a offert la possibilité à Mauricio Pochettino d'avoir un premier aperçu de son effectif. Et la rencontre face à l'ASSE a convaincu l'Argentin de foncer sur une de ses cibles de coeur. Avec un objectif : remettre Kylian Mbappé sur de bons rails. Le Français a de nouveau été particulièrement décevant contre les Stéphanois, que cela soit dans ses choix, ses dribbles ou son intensité de jeu. De la concurrence serait de bon augure pour le champion du monde qui semble se reposer sur ses lauriers. Ainsi, la venue d'un renfort dans le secteur offensif au mercato hivernal, pour pallier également certaines blessures, devient prioritaire pour le PSG.

Un plan qui se déroule sans accroc

Le plan qui se dessine pour l'arrivée, qui semble tant espérée, de Dele Alli. Et ce, avec de plus en plus de précision. En effet, si Daniel Levy, le président de Tottenham, rechigne à laisser filer en prêt le milieu offensif anglais du côté du PSG, José Mourinho n'y voit, quant à lui, pas d'inconvénient. Mais avec les absences de Gareth Bale et Giovani Lo Celso, blessés, le départ de Dele Alli pourrait être retardé. C'est un véritable coup de billet à trois bandes qu'attend désormais le PSG. Désireux de signer Christian Eriksen il y a quelques semaines, les dirigeants parisiens semblent avoir laissé la main, notamment face au manque d'intérêt de Mauricio Pochettino pour le joueur. Mais cela devrait permettre au joueur d'effectuer son retour au bercail à Tottenham, pense savoir Marco Conterio, le rédacteur en chef de Tuttomercato. Le milieu danois de l'Inter Milan a en effet des touches dans son ancien club et son retour permettrait le départ de Dele Alli. Ne reste plus au PSG qu'à trouver le moyen de financer le salaire de l'Anglais pour la deuxième partie de saison. La solution est déjà dans les mains de Leonardo, avec le fort intérêt d'Arsenal pour Julian Draxler. Un départ de l'Allemand autour de 10 ou 15 millions d'euros et les économies faites sur son salaire devrait largement permettre aux Parisiens de faire signer Dele Alli en prêt.













Par Matthieu