OL : Aulas relance la polémique avec le président de l’OM

Publié le 08 janvier 2021 à 02:00

L’OL est leader de la Ligue 1 avec 3 points d’avance sur son dauphin le PSG et 8 points sur l’OM, qui a deux matchs en moins. Jean-Michel Aulas savoure la première place en envoyant une pique au président du club phocéen, Jacques-Henri Eyraud, sans le nommer.

OL : Aulas attaque ceux qui « voulaient diriger pour mieux se qualifier »

Leader de la Ligue 1 avant la trêve hivernale, l’OL (39 points) a conforté sa place sur le haut du podium, grâce à sa victoire (3-2) sur le RC Lens, mercredi. L’équipe de Rudi Garcia a surtout profité du faux pas du Paris Saint-Germain, accroché par l’ASSE (1-1), et de la défaite du LOSC face à Angers SCO (2-1) pour prendre seule la tête du championnat. Avec deux matchs en retard, l’OM arrive en 5e position avec 31 points. Fort de la performance de son équipe, le président Jean-Michel Aulas a décoché une flèche à Jacques-Henri Eyraud. « On aurait pu imaginer avec un peu plus d’honnêteté que j’avais été l’un des rares à avoir eu raison trop tôt, et d’avoir mené le combat contre ceux qui voulaient diriger pour mieux se qualifier », a-t-il écrit sur son compte Twitter, après avoir été cité par L’Équipe parmi les 30 personnalités qui ont fait le football français en 2020.

La polémique Aulas - Eyraud déclenchée par la crise de covid-19

Pour rappel, l’Olympique de Marseille avait fini 2e, loin devant l’Olympique Lyonnais (7e), la saison dernière, arrêtée à cause de l’épidémie de Coronavirus. Les Marseillais s’étaient ainsi qualifiés directement pour la Ligue des champions, alors que les Lyonnais ont été privés de Coupe d’Europe. Jean-Michel Aulas avait contesté la formule utilisée par la LFP pour établir le classement final de la saison tronquée. Il avait également tenté, par tous les moyens légaux, pour faire invalider ce classement, mais en vain. Face à lui, le dirigeant de l’OL avait des homologues satisfaits de l’arrêt de la Ligue 1, relativement au rang de leur équipe, au terme de la 28e journée. Et Jacques-Henri Eyraud de l’OM en tête. Les deux responsables s’étaient alors affrontés dans les médias et sur les réseaux sociaux.













Par ALEXIS