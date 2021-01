Stade rennais Mercato : Le départ d'un milieu déjà acté ?

Publié le 08 janvier 2021 à 00:00

Le Stade rennais pourrait enregistrer quelques départs durant le mercato d’hiver. Un milieu de terrain du SRFC disposerait notamment d’un bon de sortie pour quitter le club.

Un départ dans les tuyaux au Stade rennais ?

Particulièrement actif lors du dernier mercato, le Stade rennais devrait se montrer plus discret cet hiver. Le SRFC devrait surtout céder quelques joueurs durant le mercato. Selon L’Équipe, Rennes devrait notamment se séparer de James Léa Siliki cet hiver. Le quotidien sportif révèle que le milieu de terrain n’entre plus dans les plans de Julien Stéphan. Le coach du SRFC s’est d’ailleurs privé de ses services mercredi dans le derby contre le FC Nantes (0-0). Arrivé au club en 2017, Léa Siliki est sous contrat jusqu’en 2023. Cette saison, il a disputé 6 matchs de Ligue 1 et 4 de Ligue des champions sans se montrer décisif.

Des touches pour James Léa Siliki

D’après la même source, James Léa Siliki disposerait de courtisans notamment à l’étranger. Le Stade rennais privilégierait un prêt avec option d’achat pour son milieu. Le club breton ne devrait pas s’opposer à un transfert sec en cas d’offre intéressante. La valeur marchande du milieu franco-camerounais est estimée à 6,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Comme Léa Siliki, d’autres éléments pourraient également quitter Rennes cet hiver. Il s’agit notamment du latéral Dalbert Henrique. Arrivé en prêt en provenance de l’Inter Milan, le Brésilien devrait aussi quitter la Bretagne en janvier. D’autres pépites comme Brandon Soppy et Yann Gboho devraient également partir. Mais à la différence du milieu de 24 ans, la direction du SRFC ne les cédera qu’en prêt pour qu’ils gagnent en temps de jeu.













Par Ange A.