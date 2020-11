Stade Rennais : Léa-Siliki prépare un mauvais tour à Mendy

Publié le 03 novembre 2020 à 17:00

Le Stade Rennais se déplace à Londres pour y affronter Chelsea, mercredi (21 h), pour la troisième journée de Ligue des champions. Les Rouge et Noir seront privés d'Eduardo Camavinga, mais pourront compter sur James Léa-Siliki, qui a fait son retour de blessure contre le Séville FC (0-1) et espère jouer un mauvais tour à son ancien coéquipier Edouard Mendy.

Le Stade Rennais retrouve Edouard Mendy

Cette rencontre de Ligue des champions contre Chelsea, la troisième dans l'histoire du SRFC, aura une saveur particulière alors que le Stade Rennais va retrouver son ancien gardien Edouard Mendy, qui évolue maintenant dans les buts des Blues. Malheureusement pour Julien Stéphan et les Rennais, ils devront faire sans Eduardo Camavinga, toujours indisponible après une béquille reçue en Ligue 1 contre Angers SCO. James Léa-Siliki pourrait remplacer le jeune international au milieu de terrain à Stanford Bridge, après avoir fait son retour de blessure contre le Séville FC et avoir disputé la rencontre contre le Stade brestois samedi (2-1). Le milieu du SRFC a affiché, sur le site du club, sa joie à l'idée de retrouver son ancien coéquipier.

James Léa-Siliki à la découverte de la Ligue des champions

Cette saison, James Léa-Siliki découvre lui aussi la Ligue des champions, malheureusement la compétition se déroule à huis clos ou presque, en raison de la pandémie de Covid-19. "C’est particulier de jouer dans un stade vide, surtout à domicile quand on attaque face au RCK. On sait que les supporters nous regardent à la télé, on joue aussi pour eux. On sait que c’est compliqué, il faut s’adapter aux mesures sanitaires. On essaie de les rendre fiers." Le milieu de terrain du Stade Rennais s'attend à une lutte de haut niveau contre les Londoniens de Frank Lampard. "Chelsea est un grand club anglais. Ça va être un gros match. Il va falloir bien le préparer et faire mieux que ce que l’on a fait à Séville (0-1). On peut montrer d’autres choses. C’est un 11 contre 11." Et d'ajouter, avec un brin de malice : "Je serai content de revoir Edouard Mendy. J’espère qu’on lui marquera un but. Si on arrive à casser le premier rideau, on aura des opportunités. C’est important de montrer la meilleure image et de repartir sans regrets. On va bien préparer ce match pour y faire bonne figure."













Par Matthieu