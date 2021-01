PSG Mercato : Paris sur l'un des meilleurs attaquants d'Europe

Publié le 08 janvier 2021 à 10:45

Si tout indiquait que le PSG allait être actif sur ce mercato hivernal, rien n'indiquait que le dossier prioritaire du club parisien serait la quête d'un avant-centre. En effet, alors que les négociations avec Moise Kean et le retour de Mauro Icardi tardent, Pochettino rêverait doucement d'un grand attaquant de Premier League.

Pochettino rêve d'Agüero au PSG

L'enthousiasme autour de la nomination de Mauricio Pochettino redescendant petit à petit, les supporters du Paris SG semblent déjà tournés vers les éventuelles recrues hivernales. Alors que les dossiers Messi, Ramos, Eriksen ou encore Dele Alli battent leur plein, il semblerait que le board parisien ait plus d'un tour dans son sac. A l'issue du match nul concédé à Saint-Etienne (1-1), l'agent de joueurs et consultant pour Canal+Bruno Satin annonce que l'ancien coach des Spurs de Tottenham était un fan de Sergio Agüero, qu'il aimerait attirer dès cet été. Une alternative intelligente tant sportivement que financièrement. En effet, le buteur argentin (97 sélections, 41 buts) ne devrait pas prolonger à Manchester City, qui privilégie logiquement une prolongation de Kevin De Bruyne. Libre cet été, l'attaquant viendrait alors gratuitement dans la capitale française.

Mauro Icardi menacé ?

Une éventuelle arrivée du prolifique argentin doit alors faire un perdant. Etant donné que le PSG s'active pour prolonger Neymar et Mbappé, et fait tout pour se mettre d'accord avec Everton pour Moise Kean, tout est réuni pour que Mauro Icardi soit le grand perdant de ce transfert. Le numéro 9 parisien ne parvient pas à trouver son rythme cette saison, enchaînant les pépins physiques. Selon les informations de Bruno Satin, le club de la capitale n'hésiterait pas à vendre son joueur dans les mois à venir et le joueur serait disposé à un retour en Serie A. Une valse des attaquants se prépare donc à Paris et elle pourrait très vite ressembler à une partie de chaises musicales....













Par Chemssdine