OM Mercato : Longoria passe à côté d'un gros coup

Le directeur sportif de l'OM travaille activement sur le mercato de janvier. Son cahier des charges est connu : il doit être créatif pour trouver des renforts tout en maintenant l'équilibre des comptes. L'OM doit comme tous les clubs européens compenser les pertes générées par la crise sanitaire. Une des priorités du mercato marseillais est de trouver un bon latéral droit. Le "head of football" de Marseille suit plusieurs pistes en parallèle, mais l'une d'entre elles semble plus que jamais prête à lui échapper.

La quête du latéral droit

Pour ce poste Pablo Longoria explore depuis des semaines plusieurs possibilités, mais se heurte à des complications à chaque fois. C'est le jeu du mercato où la concurrence est féroce, cette saison en particulier où tout le monde cherche la bonne affaire à moindre coût. Alors que le dossier Milik pour le secteur offensif bloque en raison de la gourmandise du président napolitain, Longoria pourrait avoir une touche pour un latéral droit du Napoli : Elseid Hysaj qui arrive en fin de contrat lui aussi en juin. L'OM sonde aussi un autre joueur de Serie A, Pol Lirola à la Fiorentina, pour un transfert sous forme de prêt. Loin de l'Europe, un autre défenseur attire l'attention du club marseillais : Bryan Reynolds le latéral droit du FC Dallas. A 19 ans seulement, le joueur américain est fortement courtisé en Europe.

L'OM devancé par la Juventus

La Juventus travaille sur le dossier Reynolds depuis plusieurs jours, mais doit gérer plusieurs complications. Le principal problème est que la Juve a atteint le nombre maximum de joueurs internationaux hors UE accordé par la Serie A pendant la fenêtre des transferts en janvier. Arthur le Brésilien en provenance du Barça et Weston McKennie l'international américain de Schalke ont rempli le quota maximum. Ces derniers jours une voie s'est ouverte pour la concurrence et l'OM s'est penché sérieusement sur le dossier Reynolds. Sauf qu'entretemps la Juventus aurait trouvé un moyen de contourner la règle. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les deux côtés essayent de trouver un accord pour que le joueur rejoigne Benevento d'abord en Serie A et ce jusqu'à la fin de la saison, avant de retrouver officiellement la Juventus la saison prochaine. La piste Reynolds semble s'éloigner pour l'OM, car même en cas d'échec des négociations avec la Juventus, l'AS Roma qui est plus avancée sur le dossier pourrait saisir l'occasion.













Par Hind