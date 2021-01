ASSE Mercato : Ça sent très mauvais pour Mostafa Mohamed...

Publié le 08 janvier 2021 à 09:15

L'ASSE tente toujours de convaincre Zamalek de lâcher son attaquant Mostafa Mohamed. Mais les négociations s'éternisent malgré la volonté du joueur de rejoindre les Verts. L'offre stéphanoise ne serait pas à la hauteur des demandes des Egyptiens, et le transfert, loin d'être fait, pourrait même tomber à l'eau.

L'offre de l'ASSE trop faible

Rien ne sera facile cette saison pour l'ASSE. Après avoir sorti la tête de l'eau à l'issue d'une série de sept défaites consécutives, les Verts sont désormais sur une dynamique de sept matches sans défaite. Les hommes de Claude Puel viennent tout juste d'accrocher le PSG (1-1) de Mauricio Pochettino, mais le coach forézien regrette le manque d'efficacité offensive de ses joueurs. Pour cela, l'AS Saint-Etienne tente toujours de faire venir le buteur égyptien du Zamalek, Mostafa Mohamed. Le club cairote en demande 5 millions d'euros, une offre que Sainté n'a toujours pas posé sur la table à l'heure qu'il est. Selon les informations d'El Watan, le club français a mis 3,3 millions d'euros sur la table, avec 240 000 euros de bonus et un 10% sur la revente de Mostafa Mohamed. Zamalek voudrait 4,1 millions d'euros avec 820 000 euros de bonus et 15% sur le revente.

Un club espagnol sur Mostafa Mohamed

Mais les révélations du très bien informé Manu Lonjon, sur Eurosport, ne sont pas tout à fait les mêmes. "Il y a une offre de Sainté autour de 2,5 millions d'euros, a déclaré le spécialiste du mercato. C'est faut de dire qu'ils auraient proposé 4 ou 5 millions. Ce n'est pas dans les capacités de Saint-Etienne, qui peut mettre jusqu'à 3 millions, alors que Zamalek en demande 5. Ce qui est positif pour l'ASSE, c'est qu'elle est déjà d'accord avec le joueur et qu'il a envie de venir. C'est un dossier compliqué mais ça négocie vraiment." Cependant, les Stéphanois doivent faire attention à ne pas être doublés sur la ligne d'arrivée. Pour Khaled El-Ghandour de Zamalek TV, un club espagnol se serait aligné pour Mostafa Mohamed. "Les responsables de Zamalek m'ont dit qu'ils ont reçu une offre d'Almeria. Cette proposition est attractive financièrement. Almeria propose un prêt payant de 1,5 millions d'euros, avec une option d'achat de 5 millions. Zamalek est prêt à discuter cette offre si c'est seulement en prêt et si le joueur souhaite jouer en D2 espagnole." Une mauvaise nouvelle de plus qui se profile pour le mercato de l'ASSE.













Par Matthieu