PSG Mercato : une nouvelle piste prometteuse au Barça ?

Le PSG gère plusieurs dossiers chauds pendant ce mercato, les nombreuses absences dans son effectif forcent les dirigeants parisiens à chercher du renfort dès janvier. Leornardo travaille sur des pistes dans tous les secteurs : en attaque plusieurs dossiers sont sur le feu, notamment ceux de Dele Alli et Eriksen et le club explore de loin la possibilité Harry Kane. Le PSG a besoin également d'un latéral droit et Leonardo aurait déjà une bonne idée pour ce poste.

Un besoin urgent

Les difficultés du PSG n'ont pas disparu avec l'arrivée de l'entraineur argentin Pochettino. L'infirmerie ne se vide pas et le Paris a dû effectuer son premier déplacement de l'année en Ligue 1 avec neuf joueurs indisponibles. Neymar est en voie de rétablissement mais ne participe pas encore aux entrainements collectifs. Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa se remettent mais ne sont pas encore rappelés avec le groupe. De plus, le PSG doit composer aussi avec l'absence d'Alessandro Florenzi. Dans le secteur défensif, Paris a un besoin urgent de renforts et Leonardo semble avoir une piste en Espagne.

Le PSG sur un Brésilien

Leornardo serait en train de se pencher sur le cas d'Emerson au Real Betis. Le joueur sous contrat jusqu'en 2024 avec le Barça est prêté au Betis jusqu'à juin. En théorie, il devrait revenir au club catalan. Selon les informations de Estadio Deportivo, le PSG aurait pris contact avec l'entourage du latéral droit de 21 ans. Même si le PSG pensait d'abord à conclure un transfert l'été prochain, la situation actuelle des parisiens pourrait accélérer les choses et le club se diriger vers un recrutement dès janvier. Dans ce cas de figure un problème se poserait au niveau financier pour le Barça. Si le club vend son joueur au PSG dès maintenant, il devra payer une pénalité au Betis qui s'élèverait à une dizaine de millions d'euros. Même s'il y a là un montage financier à faire, il n'est pas certain que le Barça veuille y consentir alors que le transfert du joueur en juin serait une opération bien plus judicieuse. Si Leonardo est suffisamment motivé par le joueur, il pourrait toutefois convaincre le Barça de négocier.













