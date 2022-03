OL Mercato : Chelsea, nouvelle menace dans le dossier Emerson

Publié par Ange A. le 29 mars 2022 à 06:41

L’ OL aura encore fort à faire cet été pour conserver Emerson Palmieri. Un géant italien se serait lancé aux trousses du latéral.

Encore un concurrent pour l’ OL dans le dossier Emerson

L’Olympique Lyonnais a tenu tête à Chelsea durant le mercato d’hiver. Le club londonien souhaitait casser le prêt d’Emerson Palmieri à l’ OL. Les Blues entendaient compenser la grave blessure de Ben Chilwell. Mais Lyon n’a pas cédé aux avances du club de Premier League. Lequel a fini par rapatrier le jeune Kenedy prêté aux Brésilien de Flamengo. Prêté avec option d’achat, Emerson devrait encore faire parler durant le mercato d’été. Outre un possible retour à Chelsea cet été, l’Italien pourrait également retourner au bercail. Tuttomercatoweb révèle en effet un intérêt de la Juventus de Turin pour le champion d’Europe italien.

Ça se bouscule pour Emerson

D’après les informations du portail italien, Emerson Palmieri a plus de chances de rejoindre la Juventus l’été prochain. Contrairement à l’Olympique Lyonnais, la Juve est en lice pour obtenir une place en Ligue des champions la saison prochaine. De même, au niveau financier, les Bianconeri sont plus fournis pour répondre à la fois aux exigences de Chelsea et du joueur. Les Blues continuent à prendre en charge une part importante du défenseur prêté à l’ OL. Ses émoluments annuels sont estimés à 3 millions d’euros. Un montant que Lyon ne pourrait lui offrir.

Alors que la Vieille Dame part favorite face aux Gones, elle devrait composer avec la concurrence de la Lazio Rome. Entraîneur des Biancocelesti, Maurizio Sarri serait également un admirateur du latéral prêté à Lyon. Autant dire que le flou entoure encore l’avenir de l’Italien. Lequel avait clamé son bien-être dans la capitale des Gaules. Reste maintenant à savoir si Jean-Michel Aulas mettra le paquet pour le conserver. Le défenseur de 27 ans compte 29 apparitions cette saison pour un but et deux passes décisives.