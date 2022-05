OL Mercato : un transfert en défense déjà acté à Lyon !

Publié par Dylan le 06 mai 2022 à 14:30

OL Mercato : Alors que lyon pourrait manquer l'Europe la saison prochaine, un cadre de la défense va déjà quitter le club rhodanien.

OL Mercato : Clap de fin pour Emerson

Prêté sans option d’achat à l'Olympique Lyonnais par Chelsea cette saison, le défenseur italo-brésilien Emerson devrait boucler son aventure à l' OL après juin. Pourtant titulaire indiscutable aux yeux de Peter Bosz cette saison, le joueur de 27 ans ne souhaite pas rester dans la cité rhodanienne. C'est ce qu'affirmait déjà le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis en mars dernier. « Emerson devrait retourner à Chelsea. Outre son salaire trop élevé pour les finances de l'OL, le joueur n'a pas spécialement envie de rester à Lyon. Bruno Cheyrou prospecte déjà pour lui trouver un remplaçant à bas prix ou songe à tenter un nouveau latéral gauche en prêt », avait t-il publié sur son compte Twitter.

Une information confirmée ce vendredi par le journaliste italien Fabrizio Romano : « Emerson Palmieri quittera l'OL à la fin de la saison en cours et reviendra à Chelsea - il ne restera certainement pas à l'OL l'année prochaine. » a t-il également déclaré sur son compte Twitter. Appelé par Chelsea dès le mois de janvier pour pallier la blessure de Ben Chilwell, Emerson aurait décidé de retourner chez les Blues, chez qui il est sous contrat jusqu'en juin 2024.

La Juventus sur le coup ?

Chelsea n'a cependant pas encore officialisé le retour de son défenseur de 27 ans, et voit des concurrents prendre les devants. Toujours selon Fabrizio Romano, la Juventus de Turin serait intéressée par un transfert. « De nombreux clubs sont intéressés à le signer, y compris la Juventus - mais il n'y a toujours rien d'avancé en raison de la situation de Chelsea », précise le journaliste italien.

Emerson avait disputé jusqu'ici 34 rencontres avec l' Olympique Lyonnais, dont 27 en Ligue 1 et 7 en Ligue Europa cette saison. S'il était devenu un cadre en défense, il est malheureusement trop cher pour le club rhodanien qui, comme mentionné plus haut, se tournerait vers des options plus low-cost à ce poste. Selon les estimations de L’Equipe, Emerson coûterait déjà cette saison 700 000 euros par mois à l' OL, qui ne pourrait assumer son transfert définitif. S'il s'agit d'une vraie perte pour le club rhodanien, le joueur n'avait jamais réelement convaincu les supporters (seulement 1 but et 2 passes décisives à Lyon), qui seront peut-être heureux de le voir partir.