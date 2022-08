OL Mercato : Emerson proche d'un retour en Ligue 1 !

Publié par Nicolas le 16 août 2022 à 14:30







OL Mercato : Après une saison convaincante à l'Olympique Lyonnais, l'Italien Emerson serait dans les petits papiers de l'OGC Nice.

Après un prêt plutôt satisfaisant à l'OL, Emerson Palmieri est reparti à Chelsea dans l'espoir de gagner une place de titulaire chez les Blues. Peine perdue pour le latéral gauche qui ne rentre pas dans les plans de Thomas Tuchel cette saison. Il doit donc trouver une porte de sortie s'il veut jouer régulièrement et être titulaire. Ainsi, selon le journaliste Nicolo Schira, l'OGC Nice a entamé des pourparlers avec Chelsea pour un transfert de l'international italien. Le média britannique Sky Sports va plus loin en affirmant que le joueur serait sur le point de signer à Nice.

De son côté, l'OGC Nice aurait bien besoin d'un latéral gauche, n'ayant que Melvin Bard comme solution crédible à ce poste. Hormis le club azuréen, la Lazio Rome et West Ham sont également intéressés par Emerson Palmieri dont le prix est estimé à 20 millions d’euros par Chelsea.

OL Mercato : Lyon n'a pas activé son option prioritaire

L'OL possédait une option pour être prioritaire concernant le latéral champion d'Europe avec l'Italie l'été dernier. Toutefois, l'indemnité de transfert combinée au salaire d'Emerson était un frein pour Lyon qui a opté pour une solution moins onéreuse. Malgré une saison de bonne facture durant laquelle il a disputé 36 matchs et marqué 1 but, Lyon n'a pas souhaité conclure le transfert de l'italo-brésilien de 28 ans.

C'est pour cette raison que l' OL a fait signer Nicolas Tagliafico en provenance de l'Ajax Amsterdam. Avec un transfert de 4 millions d'euros et un salaire moins lourd que celui du défenseur de Chelsea, Lyon s'est offert un latéral gauche de qualité avec une grosse expérience européenne et international (140 matchs disputés avec l'Ajax et 40 sélections avec l'Argentine).