PSG : Neymar pas près d'un retour, Mbappé hors de forme ?

Publié le 08 janvier 2021 à 17:45

Pour son deuxième match sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino affrontera le Stade Brestois pour son retour au Parc des Princes. L'Argentin et ses joueurs essaieront de faire mieux après un nul (1-1) sur la pelouse de l'ASSE, lors de la 18e journée de Ligue 1. Mais le coach parisien sera privé encore une fois de Neymar...

Le PSG compte sur un Mbappé en pleine forme

Après son match nul contre l'ASSE (1-1), le PSG a repris la deuxième place de Ligue 1 au LOSC mais voit l'OL prendre trois points d'avance en tête du championnat. Mais pour la réception du Stade Brestois, l'infirmerie parisienne, même si elle se vide petit à petit, reste bien remplie. Neymar, Bernat, Kimpembe, Paredes, Danilo et Rafinha sont absents pour cette rencontre face aux Bretons. Le PSG voit revenir Mauro Icardi et Alessandro Florenzi dans le groupe, les deux joueurs devraient être disponibles samedi. Mais la situation physique des joueurs de Mauricio Pochettino reste préoccupante, même si le coach argentin a tenu à se montrer rassurant. Notamment au sujet de Kylian Mbappé. Le buteur du Paris SG a fait face à une période difficile, au cours de laquelle il s'était estimé "usé" physiquement et mentalement.

Mais le Français va mieux, assure Mauricio Pochettino : "Après quelques jours de repos, nous avons senti Kylian Mbappé en très bonne forme, mentalement et physiquement. C'est notre buteur, le meilleur de Ligue 1, nous voulons qu'il prenne du plaisir et marque le plus de buts possibles." La période difficile du joueur semble donc s'éloigner, mais il devra retrouver son impact sur le terrain, alors que son match à Saint-Etienne était encore une fois très décevant. "On essaye de récupérer nos blessés pour avoir plus de profondeur. Le domaine physique est un de ceux que l'on doit améliorer, on travaille dessus. Il est clair que nous devons nous adapter. Il faut écouter les joueurs et le staff pour avoir les informations les plus précises et travailler ensemble dans la même direction", a expliqué le coach du PSG.

Neymar, absence prolongée ?

Concernant Neymar, toujours absent après sa blessure à la cheville subie contre l'OL, les choses sont plus incertaines. Le Brésilien est forfait pour la réception du Stade Brestois et sa présence au coup d'envoi du Trophée des champions, contre l'OM mercredi à Lens, est compromise. "Neymar aura une évaluation de son état physique ce vendredi, a révélé Mauricio Pochettino. Nous aurons une meilleure idée cet après-midi. Il y a un suivi qui est fait par le staff médical, on saura alors la stratégie à suivre pour qu'il puisse être disponible le plus rapidement possible." Des propos qui ne vont pas dans le sens d'un retour imminent de Neymar, dont la blessure qu'on espérait bénigne se révèle plus grave que prévu.

Sans sa star brésilienne, le PSG devra se montrer offensif contre un promu finistérien plutôt enthousiasmant. Et ce sera aussi le grand retour de Mauricio Pochettino au Parc des Princes. "Ce sera une nuit spéciale samedi. Une joie de retrouver le Parc des Princes vingt ans après. On est ici depuis cinq jours, mais on a l'impression que ça fait un an qu'on est là. Mais les supporters ne sont pas là et cela manque beaucoup", a conclu l'entraîneur argentin.













Par Matthieu