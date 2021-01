ASSE Mercato : Une première demande de Claude Puel exaucée !

Publié le 08 janvier 2021 à 18:15

L'ASSE travaille d'arrache-pied sur de nombreux dossiers à l'occasion du mercato hivernal. Les Verts cherchent toujours à recruter un attaquant et un défenseur central et flaire toutes les bonnes affaires à cause de moyens très limités. Mais ce ne sont pas les seuls secteurs où l'AS Saint-Etienne veut s'améliorer, en prévision des difficiles semaines à venir en Ligue 1.

L'ASSE doit progresser sur plusieurs plans

Au cours de sa première partie de saison qui a frisé avec la catastrophe, l'ASSE n'a pas été épargnée par les pépins physiques, comme bon nombre de clubs de Ligue 1. Une situation pas facile à gérer pour l'entraîneur Claude Puel. "Il y a eu une période avec huit défenseurs blessés ou malades, a déploré en conférence de presse le coach stéphanois. On a besoin de tout un groupe. Il y a des joueurs comme Retsos qui reviennent d’une longue blessure, il faut faire attention aussi. Je travaille avec tout un groupe, il faut le développer. On le voit avec Gourna-Douath lors du dernier, les jeunes progressent aussi. C’est important de considérer un groupe." À quelques heures d'affronter le Stade de Reims pour un match entre deux équipes qui se talonnent au classement, "un match super difficile", annonce Puel, l'ASSE a plus que jamais besoin d'un effectif complet.

La première arrivée du mercato stéphanois

Dans cette optique, l'AS Saint-Etienne a enregistré une première arrivée pour son mercato hivernal. Afin de vider l'infirmerie et espérer qu'elle ne se remplisse plus aussi vite, le staff des Verts s'est étoffé un nouveau préparateur physique. Il s'agit de Romain Slotala. Local et multi-diplômé, c'est un athlète spécialisé dans l'heptathlon et le décathlon qui va débarquer à L'Etrat. "Il s'inscrit dans le groupe qui compte maintenant trois préparateurs physiques, explique Thierry Cotte sur ASSE TV. Sa mission sera d'une part d'exercer sa compétence en lien avec la technique de course, puisqu'il vient de l'athlétisme. C'est vraiment un souhait que le coach avait et qui est intéressant, puisque l'on va pouvoir apprendre à nos joueurs à perfectionner la technique de course. Et d'autre part, il va nous apporter son expertise en lien avec la musculation pour améliorer les capacités explosives, puisque c'est un souci permanent dans le football que d'être de plus en plus explosif." Des ajouts importants que Claude Puel espère voir traduits sur les terrains rapidement, alors que se dessine samedi (21h) la rencontre à haut risque contre Reims, "une équipe qui a fait un super championnat la saison dernière", dixit le coach de l'ASSE.













Par Matthieu