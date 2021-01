Ex- ASSE : Énorme révélation sur l'avenir de Stéphane Ruffier

Publié le 09 janvier 2021 à 08:30

Viré de l’AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier aurait du mal à se remettre de son départ. À tel point qu’à 34 ans, l’ancien portier des Verts songerait à mettre un terme à sa carrière.

Stéphane Ruffier proche de raccrocher ?

La dernière apparition de Stéphane Ruffier sur le rectangle vert remonte au 16 février 2020. Depuis le portier stéphanois a été mis à l’écart par son entraîneur Claude Puel. Après de longs mois, le conflit entre le gardien de but et le coach de l’ASSE a fini par déboucher sur le licenciement de Ruffier de Saint-Étienne. Alors que la prochaine destination du portier est attendue, Manu Lonjon indique que celui-ci ne devrait pas reprendre du service. Selon le journaliste, le Bayonnais reste marqué par son départ de Sainté et devrait simplement raccrocher ses crampons. « Il est effectivement possible que le match à Brest la saison dernière soit le dernier non seulement de sa carrière en Vert mais aussi possiblement de sa carrière de footballeur », a-t-il confié selon les propos relayés par Foot Radio.

La raison du licenciement de Ruffier de l’ASSE

Pour Manu Lonjon, le licenciement de Stéphane Ruffier ne relève pas du sportif. Selon lui, son limogeage répond au besoin de se débarrasser de l’un des gros salaires du club. « [..] Puisque je ne me suis jamais exprimé sur le sujet, que ceux qui peuvent penser une seconde qu’il s’agit d’une décision sportive ou qu’il aurait refusé d’être doublure, ce sont deux bêtises », a confié l’insider. Pour le moment, le principal intéressé ne s’est pas exprimé autant sur son licenciement que sur son futur. Arrivé chez les Verts en 2011 en provenance de l’AS Monaco, Ruffier a disputé 383 matchs sous le maillot du club ligérien. Il est le gardien le plus capé de l’histoire de Saint-Étienne.













Par Ange A.